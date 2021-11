Angkat Brand Fashion Muslim, Tim Ayysee Untag Surabaya Juara 1 KMI Expo XII 2021

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Tim Ayysee Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya berhasil meraih juara dalam Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (KMI) Expo XII 2021.

Tim Ayysee yang terdiri dari 3 orang mahasiswa, yaitu Annisa Amalia Sholihah dan Erica Dica Pratiwi dari Fakultas Psikologi dan Chandra Pramesti Lillah Billa dari Prodi Ekonomi Pembangunan berhasil meraih Juara 1 untuk Kategori Umum, Jasa dan Perdagangan.

KMI Expo XII 2021 diselenggarakan di Universitas Brawijaya pada Rabu-Jumat, 17-19 November 2021.

Kompetisi besutan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI ini bertujuan untuk menggali dan memaksimalkan potensi mahasiswa di bidang kewirausahaan.

Ungkapan syukur disampaikan langsung oleh Ketua Tim Aysee, Annisa Amalia Sholihah.

“Alhamdulillah senang dan bersyukur sekali. Cukup kaget dan tidak menyangka akan menang dikarenakan persiapan kami yang sangat singkat dan ini merupakan kali pertama kami mengikuti lomba,” tuturnya.

Baca juga: UMP Jatim Tahun 2022 Naik Sebesar Rp 22.790, Begini Tanggapan Apindo Jatim

Dalam kompetisi tersebut, Tim Aysee yang mengangkat brand fashion muslim mampu bersaing dengan 94 peserta dari berbagai universitas di Indonesia.

Produk yang aysee unggulkan yaitu Compact Hijab Kit yang dikemas dalam satu box lucu dan travel friendly.

Ada juga Inner Series seperti inner basic (ciput), inner leher, manset baju dan manset gamis.

“Salah satu produk kami yang unggul dari Inner Series adalah inner ninja hatori yang bisa digunakan sebagai dalaman hijab, olahraga, berenang, maupun sebagai bergo biasa. Inner ninja hatory sudah terjual lebih dari 6.100 unit,” terang mahasiwa yang juga sebagai penerima beasiswa OSC tahun 2018 itu.