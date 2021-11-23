Liga Champions
Live Skor Villarreal vs Man United: Van De Beek Akhirnya Starter, Siaran Langsung SCTV
Berikut Live Skor Villarreal vs Man United, Donny Van De Beek langsung diberi kesempatan starter.
Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Adrianus Adhi
Instagram: DonnyVanDeBeek
Donny Van De Beek Langsung starter di laga Villarreal vs Man United
SURYA.co.id, - Berikut Live Skor Villarreal vs Man United, Donny Van De Beek langsung diberi kesempatan starter.
Laga Liga Champions antara Villarreal vs Man United dapat disaksikan melalui siaran langsung LIVE SCTV pada jam 00.30 WIB.
Selain disaksikan melalui SCTV, pertandingan ini juga bisa disaksikan melalui link live streaming berikut ini.
Link Live Streaming Villarreal vs Man United
Susunan Pemain
Villarreal (4-3-3)
Geronimo Rulli; Justin Foyth, Raul Albiol, Pau Torres, Capoue; Dani Parejo, Pervis Estupinan; Pino, Trigueros, Danjuma, Gomez
Pelatih: Unai Emery
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