Jadwal Siaran Langsung Liga Champions, Chelsea vs Juventus, SCTV 03.00 WIB, Seri Saja Chelsea Lolos

Chelsea akan berduel menjamu Juventus dalam liga Champions Grup H Matchday 5. Siaran langsung Chelsea vs Juventus live SCTV pukul 03.00 WIB dini hari ini, Rabu (24/11/2021).

SURYA.c.id I LONDON - Duel Chelsea vs Juventus beberapa jam lagi akan tersaji dalam Liga Champions Eropa Grup H.

Duel Chelsea vs Juventus akan disiarkan Live SCTV malam dini hari ini Pukul 03.00 WIB, Rabu (23/11/2021).

Sebelum laga Chelsea vs Juventus, SCTV menyiarkan secara live Villareal vs Manchester United (MU) pukul 00.45.

Duel Chelsea vs Juventus juga disiarkan live beIN Sport dan bisa disaksikan melalui live streaming Vidio.com.

Link live streaming Chelsea vs Juventus dan link live score tersedia di akhir artikel.

Laga Chelsea vs Juventus akan menjadi penentu bagi Chelsea untuk mendapatkan tiket babak 16 mengikuti Juventus yang telah lebih dulu lolos pada matchday 4.

Pemain Chelsea Hakim Ziyech saat laga di kandang Juventus, Kamis (30/9/2021). Skor akhir, Chelsea kalah 1-0 (Twitter: Chelsea)

Tiket Chelsea sudah di depan mata. Juara Liga Champions Eropa 2020 ini sekarang berada di posisi runner up dengan poin 9 hasil empat kali laga, tiga menang dan sekali kalah. Satu-satunya kekalahan Chelsea dialami di kandang Juventus.

Poin Chelsea tepaut cukup jauh, yaitu enam poin dari Zenit St Petersburg yang berada di bawahnya dengan modal 3 poin.

Dengan komposisi ini, Chelsea cukup main draw saja, sudah lolos babak 16 besar, apapaun hasil pertandingan lain, antara Malmo FF vs Zenit St Petersburg.

Bahkan jika Chelsea kalah, The Blues tetap akan lolos dengan catatan Zenit St Peterburg juga draw, apalagi kalah di kandang di kandang Malmo FF.

Yang menjadi masalah bila Chelsea kalah dan Zenit St Peterburg menang. Jika itu terjadi, penentuan tiket akan tertunda hingga pertandingan matchday 6 atau terakhir.

Pada laga terakhir Chelsea harus duel di kandang Zenit St Patersburg pada 9 Desember 2011 mendatang.