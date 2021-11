Iklan Jual Mobil Bekas Surabaya: Dijual Honda Accord Hitam Tahun 2007 Istimewa, Harga Rp 110 Juta

SURYA.CO.ID - Update Iklan Jual Mobil Bekas Surabaya hari ini, Selasa (23/11/2021), cukup beragam. Ada penawaran beberapa truk dari berbagai jenis merk di wilayah Kediri.

Sementara itu, di daerah Malang kota, ada penawaran dua mobil yakni, Honda Accord dan Suzuki Vitara.

Honda Accord tahun 2007 itu dijual dengan harga Rp 100 juta.

Dan masih banyak tipe lain mobil bekas yang dijual di Kota Surabaya.

Berikut daftarnya melansir dari Koran Harian Surya.

1. Truk

- Jenis: Isuzu NMR71 2020 putih, Mitsubishi L300 pick up 2019 hitam, Mitsubishi Colt-T120 SS pick up 2016 hitam, Mitsubishi FE349 truck 2001 kuning

- Harga nego

- Lokasi Jalan Dr Saharjo No 298, Kelurahan Pojok Kota Kediri

- Hubungi: (0354) 778830/31 Ext.107

2. Honda Accord

- Tahun 2007

- AT

- Plat nomor Malang Kota

- Jok kulit

- Kondisi istimewa

- Harga Rp 110 juta

- Hubungi: 085232115777

3. Suzuki Vitara

- Tahun 1992

- Warna hijau metalik

- Area Malang kota

- Hubungi pak Rusli: 085234056300