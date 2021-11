PT IAMI Klaim Isuzu Elf dan Traga Jadi Incaran Konsumen Selama GIIAS 2021

SURYA.co.id | SURABAYA - PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) menorehkan capaian positif selama pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) pada 11-21 November 2021.

Selama pameran GIIAS 2021 berlangsung, Isuzu meluncurkan tiga model unit terbarunya, yaitu Isuzu Traga Blind Van, All New Isuzu D-Max, dan All New Isuzu mu-X.

Selain itu, berbagai aktivitas program digelar, mulai dari Seminar, Talkshow, Corporate Social Responsibility (CSR) hingga pelepasan komunitas Isuzu mu-X, berhasil meramaikan booth Isuzu.

“Terima kasih kepada semua pihak tentunya para konsumen kami yang sudah mempercayai Isuzu sebagai real partner dalam perjalanan bisnis konsumen,” ujar Vice President Director PT Isuzu Astra Motor Indonesia, Jap Ernando Demily, Senin (22/11/2021).

Dalam ajang GIIAS 2021 ini Isuzu berhasil mencatat penjualan sebanyak 459 unit, yang terdiri dari 117 unit Isuzu Traga Blind Van, 243 unit Isuzu Elf, 75 unit Isuzu Giga, 11 unit Isuzu D-Max dan 13 unit Isuzu mu-X dengan nilai transaksi mencapai Rp 251 miliar.

Selain pencapaian penjualan yang memuaskan, Isuzu juga berhasil meraih penghargaan sebagai Favorite Booth untuk kategori Commercial Vehicle di GIIAS 2021.

Penilaian ini berdasarkan hasil perhitungan pengunjung sebanyak 1.200 orang yang dipilih selama 7 hari pameran GIIAS 2021 berlangsung.

Booth Isuzu menampilkan unit Isuzu Elf Campervan, Isuzu Elf BIB, Isuzu Giga Refrigerator dan 3 model terbarunya, yaitu Isuzu Traga Blind Van, All New Isuzu mu-X dan All New Isuzu D-Max yang atraktif dan menarik, yang menjadikan Isuzu sebagai Favorite Booth Commercial Vehicle pada GIIAS 2021.