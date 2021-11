Jadwal Liga Champions, Live SCTV Villareal vs MU, Chelsea vs Juve, Rabu Pukul 00.45 WIB

SURYA.co.id I Berikut jadwal Liga Champions Eropa, Matchday 5 yang berlangsung Rabu (24/11/2021) dan Kamis (25/11/2021).

Empat pertandingan Liga Champions Matchday 5 akan disiarkan live SCTV, yaitu.

Rabu: 00.45 WIB Villareal vs Manchester United (MU)

03.00 WIB Chelsea vs Juventus

Kamis: 00.45 WIB - Inter Milan vs Shakhtar Donetsk

03.00 WIB - Manchester City vs PSG

Chelsea vs Juventus dalam Liga Champions Matchday 5. Duel Chelsea vs Juventus disiarkan llive SCTV Rabu (24/11/2021) pukul 03.00 WIB. (Twitter: Chelsea)

Semua pertandingan liga Champions Eropa bisa disaksikan live beIN Sport. Juga bisa disaksikan melalui live streaming Vidio.com.

Jadwal lengkap dan link live streaming Liga Champions matchday 5 tersedia di akhir artikel.

Pertandingan Liga Champions matchday 5 akan dibuka pertandingan Dynamo Kiev vs Bayern Munchen dan Villareal vs Manchester United (MU) Rabu Pukul 00.45. Kemudian dilanjutkan laga Chelsea vs Juventus (pukul 03.00 WIB) dan Barcelona vs Benfica Pukul 03.00 WIB.

>>>>>Link live streaming Liga Champions

>>>>>Link live score liga champions

Manchester United akan menjalani laga tandang dalam Liga Champions matchday 5. Laga Villareal vs Manchester United (MU) disiarkan live SCTV Rabu pukul 00.45 WIB. Link live streaming liga champions ada di akhir artikel. (AFP)

Jadwal Liga Champions Matchday Ke-5