Hasil Liga Inggris, Live Score Manchester City vs Everton, Babak Pertama 1-0, Tonton di HP

SURYA.co.id I - Manchester City berhasil unggul 1 - 0 atas Everton, di babak pertama. Gol Manchester City lahir di menit 44

lewat aksi Raheem Sterling meneruskan umpan Cancelo.

Dipantau dari laporan livescore.com, tuan rumah Manchester City menguasai jalannya pertandingan. Anak asuh Pep Guardiola itu berkali-kali mendapat peluang emas, namun gagal menjadi gol.

Duel Manchester City vs Everton digelar Minggu (21/11/2021) kick off pukul 21.00 WIB. Duel Manchester City vs Everton dapat disaksikan melalu TV Online, Mola TV melalui HP. Link live streaming Manvchester City vs Everton bisa diklik di akhir artikel.

Jika kemenangan ini bertahan hingga akhir pertandingan Manchester City akan balik menggeser Liverpool di posisi runner up klasemen Liga Inggris.

Manchester City baru saja digeser Liverpool dari runner up klasemen sementara. Ini setelah Liverpool semalam menang 4-0 dari Arsenal, dengan poin 25 selisih dua poin dari Manchester City.

Malam ini menjadi momen ManCity balik menggeser Liverpool di posisi runner-up, sekaligus mendekati pimpinan klasemen Chelsea, yang kokoh dengan poin 29.

ManCity punya peluang besar. Selain main di kandang, head to head juga dimenangi ManCity dengan skor 5-0 dalam lima pertandingan akhir berturut-turut.

Selebrasi pemain Everton saat mengalahkan Liverpool di Anfield, Minggu (21/2/2021) (Instagram: Everton)

Hal yang menguntungkan ManCity, sang tamu Everton saat ini sedang mengalami penurunan performa yang drastis di bawah asuhan Rafael Benitez.

Everton terjun bebas ke posisi 11 dengan total 15 poin. Selain itu, pasukan Rafael Benitez sedang menghadapi masalah cederanya sejumlah pemain penting.

Striker andalan Dominic-Calvert Lewin tak kunjung kembali dari cederanya. Kemudian pemain lain seperti Yerry Mina, Andre Gomes, Abdoulaye Doucure hingga Tom Davies juga absen dalam beberapa pertandingan terakhir.

Head to Head

23 Mei 2021

Manchester City 5-0 Everton

17 Feb 2021

Everton 1-3 Manchester City

1 Jan 2020

Manchester City 2-1 Everton

28 Sep 2019

Everton 1-3 Manchester City

6 Feb 2019

Everton 0-2 Manchester City