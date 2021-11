Hasil Liga Inggris, Chelsea Kokoh di Puncak, West Ham Tertahan, Liverpool-ManCity Rebutan Runner-Up

SURYA.co.id I Berikut hasil pertandingan Liga Inggris pekan 12 yang telah berlangsung Sabtu (20/11/2021) malam, Sebanyak tujuh pertandingan melibatkan 14 tim telah berakhir.

Tinggal tiga pertandingan lagi yang akan digelar Minggu (21/11/2021). Terdiri Liverpool vs Arsenal yang akan berlangusng dini hari ini, pukul 00.00 WIB. Lalu Manchester City vs Everton (Pukul 21:30 WIB), dan Tottenham Hotspur vs Leed United (23.30 WIB).

Pimpinan klasemen sementara Liga Inggris, Chelsea makin kokoh dipuncak setelah menang di kandang Leicester City dengan skor 0 - 3.

Gol kemenangan Chelsea disumbangkan A. Ruediger memanfaatkan umpan B. Chilwell menit 14. Lalu Gol Kante, ditutup gol C. Pulisic menit 90+1 memanfaatkan umpan Hakan Ziyecch.

Dengan tambahan tiga poin, Chelsea kini memiliki poin 29 hasil 12 laga, sembilan menang, dua kali draw, sekali kalah.

Baca juga: Jadwal Liga Spanyol, Granada vs Real Madrid, Momen Balik ke Puncak, H2H Menang Besar, Live Streaming

Chelsea makin menjauh dari penguntitnya, Manchester United di posisi kedua dan West Ham United di posisi tiga dengan sama-sama 23.

Laju West Ham United mengejar Chelsea tertahan setelah secara mengejutkan takluk di kandang Wolverhampton dengan skor 0-1. West ham memiliki poin.

Sementara Manchester City (ManCity) baru akan memainkan laga Minggu (21/11/2021) melawan Everton.

Baca juga: Jadwal Liga Italia, Live RCTI Fiorentina vs AC Milan, Legenda Juve Sebut Milan Juara, Ini Faktornya

Pemain Liverpool, Takumi Minamino dan Divock Origi. Berikut link live streaming Mola TV, Liverpool vsa Arsenel. (Twitter: Liverpool)

Dengan komposisi itu, Liverpool yang sesaat lagi akan melakoni laga kandang berpeluang menyodok ke runner-up klasemen. Syaratnya Liverpool menang melawan Arsenal sesaat lagi.

Liverpool memiliki poin 22 hanya selisih satu poin dengan Manchester City yang menempati posisi runner up.