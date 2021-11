DPMPTSP Bangkalan Alami Perombakan, Pembinaan dan Sosialisasi Kemudahan Perizinan Usaha Jalan Terus

SURYA.CO.ID, BANGKALAN – Bupati Bangkalan, R Abdul Latif Amin Imron melantik 134 pejabat struktural Eselon III dan IV di lingkungan Pemkab Bangkalan di Pendapa Agung, Rabu (10/11/2021). Mutasi ratusan pejabat itu juga menyasar sejumlah kepala bidang di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bangkalan.

Salah satunya Bidang Informasi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanamanan Modal yang menjadi leading sector program Pembinaan dan Sosialisasi Kemudahan Perizinanan Berusaha. Program ini menyasar para pelaku usaha mulai dari mikro kecil (IUMK) hingga menengah dan besar (non IUMK) di 18 kecamatan se-Kabupaten Bangkalan.

Hingga pekan lalu, pelaksanaan program yang digelar di kantor-kantor kecamatan tersebut masih menyisakan 7 kecamatan. Para pelaku usaha di setiap kecamatan mendapatkan pemahaman dan arahan tentang kebijakan penanaman modal untuk kemudahan berusaha, pola kemitraan antara usaha skala besar dengan usaha mikro kecil, serta Sosialisasi Online Single Submision-Risk Based Approach (OSS-RBA).

“Kebetulan saya digeser sebagai Kepala Bidang Informasi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, namun masih tetap di DPMPTSP,” ungkap Jemmi Tria Sukmana yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang Informasi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanamanan Modal DPMTPTSP Bangkalan kepada SURYA, Minggu (21/11/2021).

Jabatan yang ditinggalkan Jemmi kini dipimpin David Qasidi. Kendati demikian tidak menyurutkan Jemmi menuntaskan sisa program yang ditargetkan terlaksana di 18 kecamatan hingga akhir tahun anggaran 2021.

Ia menjelaskan, kendati mengalami perombakan besar-besaran di sejumlah bidang, tidak menyurutkan langkah DPMPTSP untuk menuntaskan kinerja terkait Pembinaan dan Sosialisasi Kemudahan Perizinan Berusaha di 18 kecamatan.

Bahkan hingga pekan lalu atau seminggu kemudian usai Bupati Bangkalan melakukan pelantikan, Jemmi masih memberikan pembinaan dan sosialisasi di Kecamatan Arosbaya, Rabu (17/11/2021) dan di Kecamatan Geger, Kamis (18/11/2021).

“Untuk kebutuhan pemahaman para pelaku usaha, kami tetap solid dengan merapatkan barisan memanfaatkan masa transisi ini dengan sharing knowledge and learning by doing antara saya dan Pak David (Qasidi),” jelas Jemmi.

Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi selalu dihadiri sedikitnya 50 pelaku usaha di setiap kecamatan. Mereka langsung mengajukan permohonan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS-RBA.

Tidak perlu menunggu lama, para pelaku usaha yang hadir langsung mendapatkan NIB dan didaftarkan. Terpenting kelengkapan permohonan NIB seperti NIK, nomor ponsel, alamat email permanen, serta NPWP sudah siap.

“Saya yakin dengan Pak David dan tim, Insya Allah program ini bisa terlaksana tidak sampai akhir tahun anggaran 2021. Saya sebatas membantu di masa transisi seminggu ini,” pungkas Jemmi. ****