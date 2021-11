Test Drive New Xpander di Jalur Ekstrim Tanjakan Cangar Pacet Mojokerto, Ini Hasilnya

SURYA.co.id | SURABAYA – Setelah di-launching di Jawa Timur (Jatim), debutan anyar dari pabrikan mobil Mitsubishi New Xpander di jajal ketangguhannya di tanjakan ekstrim Pacet - Cangar, Jumat (19/11/2021).

Menggunakan New Xpander tipe Ultimate varian tertinggi dari New Xpander, test drive mengambil start dari PT Sun Star Motor Ngagel, menuju ke jalur ekstrim Cangar – Pacet Mojokerto.

Mengusung desain eksterior, interior dan performa baru, mobil ini rasanya pantas disebut MPV paling modern di Indonesia.

Terkait performa yang diusung pada New Xpander sendiri masih menggunakan mesin yang sama dengan model sebelumnya. Yang membedakan New Xpander transmisinya sudah dibekali dengan CVT.



Kinerja transmisi CVT All New Xpander iniah yang terasa memberikan performa dan akselerasi cukup maksimal saat berkendara.

Tak terkecuali ketika mobil ini melintas di jalur Cangar – Pacet yang dikenal dengan tanjakan ekstrim.

Hasilnya, mobil New Xpander melaju dengan nyaman.

Melalui PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), distributor resmi kendaraan penumpang dan niaga ringan Mitsubishi di Indonesia dari Mitsubishi Motors Corporation (MMC), New Xpander merupakan pengembangan dan penyempurnaan dari model sebelumnya.

New Xpander yang mengusung tagline “Be The Life Xpander” kini sudah dapat dilihat langsung di seluruh diler resmi Mitsubishi.

Generasi kedua sebagai penyempurnaan generasi pertama, tampilan New Xpander kini memiliki ground clear lebih tinggi dari sebelumnya.

Karena itulah New Xpander ini selain L MPV yang nyaman sebagai mobil keluarga sekaligus bisa diajak beradventure.