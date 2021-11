Jadwal Siaran Langsung Liga 1 2021 Ada Persebaya, Persib vs Persija Live Indosiar & Vidio Malam Ini

SURYA.co.id | SURABAYA - Pecinta sepak bola lokal akan dimanjakan pertandingan tim-tim besar kompetisi BRI Liga 1 2021 pada Sabtu (20/11/2021) malam ini. Persebaya, Persib Bandung dan Persija Jakarta dijadwalkan bertarung.

Jadwal siaran langsung BRI Liga 1 2021 hari ini bisa disaksikan secara live melalui Indosiar dan Vidio akan dibuka dengan laga derbi Jawa Timur (Jatim), dimana Persebaya Surabaya vs Madura United.

Duel Persebaya Surabaya vs Madura United dijadwalkan berlangsung mulai pukul 18.15 WIB.



Setelah laga Persebaya vs Madura United, BRI Liga 1 2021 akan melanjutkan pertandingan super big match mempertemukan Persib Bandung vs Persija Jakarta.

Duel Persib Bandung vs Persija Jakarta bisa disebut merupakan laga El Clasico versi Indonesia. Rivalitas besar kedua tim akan menjadi bumpu sengitnya pertandingan yang yang bakal kick off pada pukul 21.00 WIB ini.

Setelahnya itu ada El Clasico Indonesia Persib Bandung vs Persija Jakarta pada jam 21.00 WIB.

Dilansir Surya.co.id dari Banjarmasinpost.co.id, laga Persebaya vs Madura Uited diprediksi berjalan seru. Bajul Ijo saat ini dalam kondisi terlempar dari posisi 5 besar di klasemen Liga 1 2021.

Mereka duduk di tangga ke-8, dengan raihan 17 poin dari 11 pertandingan.

Bajul Ijo punya kesempatan kembali naik ke papan atas, jika mampu memetik hasil maksimal dalam laga pekan ke-12 kali ini.

Raihan angka penuh atas Madura United dalam Derby Suramadu, setidaknya bisa membawa Persebaya naik 2 tingkat.

Pasalnya PSM dan Persita yang menempati posisi 7 dan 6, baru mendulang 17 dan 19 poin, tapi sudah melakoni 12 laga.