Jadwal Liga Italia Pekan 13, Inter Milan vs Napoli, Lazio vs Juve, LIVE RCTI, Link Live Streaming

SURYA.co.id I Berikut jadwal Liga Italia pekan 13 yang digelar mulai Sabtu (20/11/2021) hingga Selasa (23/11/2021) dini hari.

Empat pertandingan rencananya ditayangkan langsung RCTI. Terdiri Inter Milan vs Napoli, Fiorentina vs AC Milan dan Lazio vs Juventus, dan Genoa vs AS Roma.

Siaran liga Italia juga bisa diikuti melalui livestreaming vidio.com. Juga bisa diikuti melalui laporan detik per detik pertandingan melalui live score.com.

Jadwal lengkap Liga Italia dan link live streaming tersedia di akhir artikel.

Bigmatch Inter Milan vs Napoli

Duel Inter Milan vs Napoli menjadi laga paling akbar di Liga Italia pekan 13 ini. Napoli merupakan pimpinan klasemen sementara Liga Italia dengan poin 32.

Posisi Napoli rawan didepak AC Milan yang menempel sebagai runner up dengan poin sama 32.

Sementara Inter Milan berada di urutan ketiga dengan modal poin 25, selisih hingga tujuh poin dari Napoli dan AC Milan.

Di laga pekan 13 ini, Inter Milan akan menjadi ujian terberat Napoli. Rekor belum terkalah Napoli bisa hilang di kandang Inter Milan.

Inter Milan tentu akan bekerja keras untuk menang guna memperpendek jarak dengan puncak klasemen, sekaligus menjegal laju Napoli.