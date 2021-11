Jadwal Liga Inggris Pekan 12, Sabtu - Minggu, Ada Bigmatch Duel Liverpool vs Arsenal, Live MOLA

SURYA.co.id I LONDON - Berikut jadwal pertandingan liga Inggris matchday 12 akhir pekan ini, Sabtu - Minggu (20-21/11/2021).

Jadwal Liga Inggris pekan 12 hari Sabtu (20/11/2021) dibuka duel Leicester City vs Chelsea, lalu Aston Villa vs Brighton & Hove Albion, Burnley vs Crystal Palace, Newcastle United vs Brentford, dll

Jadwal Liga Inggris pekan ke 12 hari Minggu (21/11/2021) menyuguhkan tiga pertandingan seru. Liverpool

Arsenal (00.30 WIB), Manchester City vs Everton (21.00 WIB) dan Tottenham Hotspurs vs Leed United (23:30).

Siaran pertandingan Liga Inggris dapat disaksikan live MOLA TV. Juga bisa diikuti melalui laporan livescore detik perdetik pertandingan di livescore.com dan flashscore.com.

Di pekan 12 ini, pimpinan klasemen Liga Inggris Chelsea akan bertandang ke markas Leicester City. Chelsea tentu jauh lebih diunggulkan untuk memenangi laga ini, meski berstatus tamu.

Chelsea memiliki deretan pemain mentereng. Catat rekor pertandingan Chelsea juga lebih baik. Dikutip dari data luvescore.com, Chelsea telah memainkan 11 kali pertandingan, degan hasil delapan kali menang, dua kali draw, dan satu kali kalah.

Sedang Leicester City, dari 11 kali laga, baru empat kali menang, kali seri, dan empat kal kalah.

Chelsea sendiri membawa misi menang untuk menjaga jarak dengan Manchester City yang membayanginya di urutan dua klasemen. Manchester City sendiri di pekan ini diuntungkan dengan bermain kandang, menjamu Everton.

Liverpool vs Arsenal