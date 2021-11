Kompetisi Antarklub Internal Persebaya 2021 Tertunda Gara-gara Ini

Penulis: Febrianto Ramadani | Editor: Fatkhul Alami

SURYA.co.id | SIDOARJO - Kompetisi antarklub internal Persebaya 2021 harus tertunda sesaat. Ini menyusul hujan yang mengguyur Surabaya dan Sidoarjo yang membuat lapangan Brigif Marinir Gedangan,Sidoarjo tidak bisa dipakai.

Panitia pelaksana (Panpel) kompetisi antarklub internal Persebaya 2021 memutuskan menunda pertandingan yang sejatinya dimainkan pada 15 - 18 November ini. Musim hujan yang mulai intensitas tinggi membuat beberapa pertadningan yang disudah dijadwalkan terpaksa ditunda.

Informasi yang dikumpulkan Surya menyebutkan, ada delapan peratndingan yang sebenarnya dijadwalkan berlaga pada rentang 15-18 November ini, terpaksa ditunda.

Kedelapan pertandingan yang ditunda, yakni PS Bintang Timur vs PS Sasana Bhakti, PS Semut Hitam vs El Faza, PS Bintang Angkasa vs PS Hanggana, dan PS Farfaza vs PS Untag Rosita.

Kemudian, PS Angkatan Laut vs PS Polda Jatim, PS Pelindo III vs PS Fatahillah 354, PS HBS vs PS TEO, dan PS Maesa vs PS Putra Mars.

"Karena cuaca hujan yang begitu deras. Jadi lapangan (Brigif Marinir Gedangan) tidak bisa digunakan buat pertandingan," sebut Supriyono, Sekretaris Persebaya Amatir, Selasa (16/11).

Penundaan pertandingan tersebut, kata Supriyono, sudah diberitahukan ke semua tim yang beranding pada 15-18 November 2021.

Supriyono menuturkan, pihaknya akan membahas jadwal pertandingan tunda bagi tim-tim yang harus menghentikan aktvitasnya bertanding di kompetisi antarklub internal Persebaya. Dirinya belum bisa memastikan kapan jadwal pertandingan tunda

"Nanti akan dilakukan pembahasan lebih lanjut apabila cuaca tetap tidak mendukung," ucap Supriyono.

Sekedar diketahui, kompetisi antarklub internal Persebaya musim ini diikuti sebanyak 20 tim anggota.

Masing masing grup dihuni 5 tim, kompetisi yang sempat terhenti hampir 2 tahun akibat pandemi ini untuk sementara meniadakan format degradasi dan promosi.