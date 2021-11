Kemiskinan di Situbondo Masih 12,22 Persen, Semua Semua OPD Didorong Aktif Lakukan Intervensi

SURYA.CO.ID, SITUBONDO - Kemiskinan di Situbondo mulai menjadi perhatian serius Pemkab Situbondo, dan semua instansi di pemda pun didorong agar berperan aktif menurunkan angka kemiskinan.

Bupati Situbondo, Karna Suswandi menjelaskan bahwa percepatan penanggulangan kemiskinan memang memerlukan kerjasama semua pihak. Dan ia akan mengerahkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar terlibat aktif.

"Mumpung ada waktu, para pimpinan OPD saya minta menggunakan anggaran yang ada untuk target sesuai dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah),"ujar Bung Karna usai mengikuti rapat koordinasi TPKPD Tahun 2021 di Pendopo Kabupaten Situbondo, Rabu (17/11/2021).

Bung Karna menjelaskan, setiap tahunnya OPD memiliki target karena menjadi pedoman seluruh pimpinan OPD untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Dijelaskan, pada 2020 angka kemiskinan di Situbondo berada di angka 12,22 persen, padahal tahun sebelumnya 11,22 persen.

"Ketika kemiskinan di Situbondo mencapai 12,22 persen, saya baru masuk (dilantik). Itu menjadi titik nol saya menjadi bupati, jadi nanti kita lihat (kemiskinan) turun atau tidak," ujar Bung Karna.

Jika terjadi penurunan angka kemiskinan, sebutnya, maka itu bukti bahwa intervensi pemda berhasil sesuai dengan target yang ditentukan. "Itu bisa kita lihat nanti di akhir 2021, ketika BPS merilis angka kemiskinan," tukasnya.

Melalui kegiatan koordinasi, pihaknya berharap pada 2022, semua OPD agar lebih fokus untuk menurunkan angka kemiskian berdasarkan by data dan by name dan by address. "Nanti kita bagi-bagi, misalnya angka kemiskinan di Kecamatan Arjasa itu berapa dan intervensinya di mana serta paling banyak di mana," jelasnya.

Untuk itu, lanjut Bung Karna, pihaknya akan memerintahkan Bapedda agar memetakan daerah-daerah yang angka kemiskinannya masih tinggi. Selain itu, pihaknya juga akan meminta intervensi OPD agar diperjelas, sehingga sasaran intervensinya tepat sasaran.

"Misalnya Disperindag mengintervensi di Desa Battal. Itu tidak tepat, seharusnya intervensi dilakukan pada wilayah home industry jadi akan lebih bermamfaat," tegasnya.

Sementara Wakil Bupati Situbondo, Hj Khoirani mengatakan, saat menjadi anggota DPRD, pihaknya pernah hearing dengan Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa penerima bantuan selalu tidak tepat sasaran di masyarakat.

"Saya sering didatangi masyatakat dan mempertanyakan bahwa ada warga mampu mendapatkan bantuan. Sedangkan yang benar-benar miskin selalu luput dari bantuan," kata Khoironi di sela sambutannya. ****