Jadwal Kualifikasi Piala Dunia Zona Conmebol, Argentina vs Brazil, Rabu 06.30 WIB, Live MOLA TV

Lionel Messi menjadi andalan Timnas Argentina. Duel Argentina vs Brazil dalam kualifikasi Piala Dunia 2022, Rabu (17/11/2021) pukul 06.30 WIB. Link live streaming Argentina vs Brazil tersedia di bagian bawah artikel.

SURYA.co.id I Berikut jadwal kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Conmebol (Amerika Latin).

Jadwal kualifikasi Piala Dunia Zona Conmebol, Rabu (17/11/2021) pagi nanti menyuguhkan lima laga, dari semua atau 10 tim negara peserta.

Dimulai laga Bolivia vs Uruguay pukul 03.00 WIB, diteruskan Pukul 04:00 Venezuela vs Peru, lalu Pukul 06:00 Colombia vs

Paraguay, Pukul 06:30 Argentina vs Brazil WIB, dan ditutup Pukul 07:15 WIB Chile vs Ecuador

Duel paling menjadi sorotan adalah Argentina vs Brazil. Duel Argentina vs Brazil disiarkan live MOLA TV pukul 06.30 WIB. Juga bisa diikuti melalui laporan livescore, detik per detik pertandingan.

Link live streaming Argentina vs Brazil dan link live score tersedia di bagian bawah artikel.

Tim dua negara ini merupakan seteru abadi di Amerika Latin atau Zona Conmebol. Duel kedua tim selalu saja menghadirkan suasana panas.

Apalagi dalam duel kali ini. Duel sangat menentukan bagi Argentina untuk mendapatkan tiket Piala Dunia Qatar 2022.

Brazil sudah mengamankan satu tiket dari Conmebol. Masih ada empat tiket lain yang jadi rebutan. Argentina menjadi tim paling berpeluang mengikti Brazil.

Argentina memiliki poin 28 dari total 12 pertandingan yang telah dimainkan. Masih ada 6 pertandingan lagi yang harus dimainkan, termasuk melawan Brazil pagi nanti.

Jika Argentina menang, poin akan menjadi 31, yang berarti tiket hampir pasti digondolnya. Poin keramat untuk mendapat tiket bagi argetina adalah 32. Ini karena dua tim dibawahnya