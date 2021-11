Jadwal Kualifikasi Piala Dunia, Wales vs Belgia, Nasib Ceko Bergantung Pertolongan Belgia

Rumelu Lukaku (kanan) merayakan gol bersama Timnas Belgia. Timnas Belgia telah lolos ke Piala Dunia 2022. Belgia vs Wales malam dini hari ini, Rabu (17/11/2021).

SURYA.co.id I WALES - Berikut jadwal kualifikasi piala dunia Zona Eropa malam dini hari ini, Rabu (17/11/2021).

Dikutip dari livescore.com, kualifikasi Piala Dunia Zona Erop di Grup E malam dini hari ini akan mempertemukan tuan rumah Wales vs Belgia dan Ceko vs Estonia.

Laga disiarkan MOLA TV. Link live streaming tersedia di akhir artikel. Pertandingan juga bisa diikuti melalui laporan live score, detik perdetik pertandingan. Link livescore ada di akhir artikel.

Belgia sudah mematikan tiket piala dunia dari Grup E setelah menang Belgium 3 - 1 atas Estonia, 14 November lalu.

Jadi laga Wales vs Belgia, sesungguhnya akan menjadi laga hidup mati bagi Wales yang kini berada di posisi runner up. Wales harus menang di laga terakhir ini guna tetap menjadi runner up.

Posisi runner-up itu, rawan diserobot Ceko yang malam dini hari ini akan bertanding menjami Estonia. Ceko di posisi ketiga dengan poin 11, selisih tiga poin dari Wales yang mengantongi poin 14.

Wales harus menang atau minimal draw untuk menjaga peluang lolos ke piala dunia melalui jalur play-off. Jika kalah, posisi Wales bisa saja diambil Ceko, dengan syarat Ceko menang lawan Estonia.

Jadi Ceko sangat membutuhkan pertolongan Belgia untu bisa mengikuti play-off. Ceko bisa lolos jika menang dari Estonia dan Belgia mengalahkan Wales.

Jika itu terjadi, Ceko akan memiliki poin 14 dan Wales juga 14. Nah posisi runner-up akan didasarkan pada produktivitas gol.

Saat ini posisi Wales memiliki tabungan 5, lebih banyak dibandig Ceko yang memiliki 3. Artinya, Ceko bisa lolos, jika menang atas Estonia dan Wales kalah dari Belgia. Syarat berikutnya, Ceko harus menang dengan selisih tiga gol misalnya 3-0, 4-1 dan seterusnya atau Wales kalah dengan skor di atas dua, misalnya 0-3, 1-4, dan seterusnya.