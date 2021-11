Aplikasi Riset Pasar Polulix Rilis Fitur Baru Popvoice Gen Z, Generasi Milenial Konsumen Masa Depan

SURYA.co.id | SURABAYA – PT Populix Informasi Technologi (Populix), aplikasi riset pasar berbasis digital di Indonesia, resmi meluncurkan fitur baru yang diberi nama PopVoice Gen Z.

Acara peluncuran yang dilakukan secara virtual dengan mengusung tema 'PopVoice Gen Z Keys to Unlock the Future Generation of Indonesian Consumers' menandai bentuk komitmen Populix dalam mendukung para kliennya, yaitu pelaku usaha baik lokal mapun mancanegara, untuk mengembangkan bisnisnya, khususnya pada kelompok Gen Z.

Menyadari akan hal tersebut, platform digital Populix menghadirkan PopVoice Gen Z, yaitu studi berkelanjutan Populix, yang memberikan insight tentang perilaku Gen Z dalam menggunakan internet, media sosial dan juga konsumsi sehari-hari serta tren yang terjadi di kalangan Gen Z di Indonesia.

Chief Executice Officer (CEO) POPULIX, Timothy Astandu, mengatakan saat ini generasi milenial merupakan kelompok usia yang paling aktif.

"Namun, masa depan brand sedang dibentuk oleh Generasi Z. Sebagai platform survei digital dengan sebaran responden di lebih dari 300 kota di Indonesia, Populix percaya akan potensi besar Generasi Z yang signifikan sebagai konsumen masa depan di negeri ini," jelas Timothy, Senin (15/11/2021).

Kehadiran fitur PopVoice Gen Z, yang digelar pada Kamis (11/11/2021) lalu, diharapkan dapat membantu para pelaku usaha.

Baik UKM maupun perusahaan multi nasional, yang memahami trend, preferensi dan perilaku Gen Z sehingga dapat merencakan strategi bisnisnya secara tepat dan berkelanjutan.

Studi PopVoice Gen Z merupakan solusi yang game-changer untuk memastikan pamasaran dan strategi para pelaku usaha berjalan baik.

Karena didasarkan pada insight dan data yang benar tentang kebiasaan dan pendapat dari Gen Z di Indonesia.

Studi ini setiap bulannya akan menanyakan lima modul utama yang mencakup: perilaku online (termasuk medsos, online financial services dan e-commerce), konsumsi media (offline maupun online), konsumsi terhadap produk FMCG dan non FMCG, trend dan topik yang sedang hangat diperbicangkan, serta psikografis atau analisa persona yang akan sangat membantu dalam mengarahkan produk ke arah yang tepat.