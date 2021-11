UK Petra Undang Menjadi Pribadi yang Memiliki Digital Leader Hadapi Era 5.0 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Setelah melalui proses sejak Juli 2021, Prof Dr Ir Djwantoro Hardjito M. Eng., kembali terpilih menjadi rektor UK Petra.

Disiarkan secara live melalui kanal Youtube dengan alamat petra.id/pelantikan 2125, Yayasan Perguruan Tinggi Kristen (YPTK) Petra pada 5 November 2021 lalu resmi melantik Prof Dr Ir Djwantoro Hardjito M. Eng., sebagai rektor Universitas Kristen Petra (UK Petra) periode 2021-2025.

“Kesempatan bekerja merupakan anugerah Tuhan. Kepada Nya saya harus bertanggung jawab. Satu hal yang saya yakini, saya tidak berjalan sendiri. Tuhan sendiri yang akan memimpin dan menyertai, dan di balik setiap tantangan juga terbuka peluang – peluang untuk dimanfaatkan.”, ungkap Djwantoro saat ditemui sesaat sebelum pelantikan.

Prosesi pelantikan ini dilakukan di Auditorium gedung Q kampus UK Petra yang dihadiri undangan terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat. Djwantoro dilantik oleh Yos Handarto Poernomo M.A., selaku Wakil Ketua Pengurus YPTK Petra.

Sementara itu, hadir secara online Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Jawa Timur, Prof Dr Ir Soeprapto, DEA., yang selain memberi sambutan juga akan memberikan arahan tentang arah pengembangan pendidikan tinggi.

“Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan meminta menciptakan budaya unggul, kolaboratif serta kompetitif dalam institusi pendidikan. UK Petra sudah baik, tinggal dikembangkan lagi. Saya yakin UK Petra bisa lebih kencang dan bagus lagi sehingga dapat dilihat di mata dunia,” urai Prof Soeprapto.

Saat memberi sambutan, Prof Djwantoro mengajak setiap yang bekerja di dunia pendidikan tinggi untuk mau terus berubah dan terus belajar hal yang baru. Sebab bisa saja praktek–praktek yang baik (best practices) selama bekerja bisa jadi bukan menjadi best practices lagi saat ini.

“Dengan rendah hati, saya mengajak rekan–rekan kerja saya di UK Petra, baik dosen maupun tenaga kependidikan untuk rela berubah, bekerja keras dan cerdas, terus menerus belajar dan terus beradaptasi. Sehingga, karya dan pelayanan kita dan UK Petra secara keseluruhan akan tetap relevan dan menjadi berkat,” tambah dosen prodi Teknik Sipil UK Petra itu.

UK Petra yang memiliki visi “To be the world leading Christian University that transforms society for the glory of God” ini menyediakan beberapa program mulai dari beasiswa, pertukaran pelajar, joint degree, dual degree, magang kerja, hingga summer program kebeberapa negara. Mulai dari Hong Kong, Taiwan, Australia, Amerika, Thailand, Jerman, Belanda, Korea Selatan, China dan masih banyak lainnya.

Usia 60 tahun, menjadikan UK Petra sebagai salah satu kampus swasta terbaik di Indonesia yang sangat menjaga kualitas pendidikannya.

Program Studi yang ada di UK Petra telah terakreditasi nasional BAN-PT dengan nilai A bahkan akreditasi internasional IABEE Provisional.

