Ground Clearance Lebih Tinggi, Mitsubishi New Xpander Nyaman untuk Adventure

Debutan baru Mitsubishi New Xpander.

SURYA.co.id | SURABAYA - Debutan anyar dari pabrikan mobil Mitsubishi New Xpander hari ini, Senin (15/11?2021) resmi dirilis di Jawa Timur.

Sebelumnya generasi kedua dari Xpander ini dilaunching di pameran otomotif GIIAS di Jakarta pekan lalu.

Melalui PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), distributor resmi kendaraan penumpang dan niaga ringan Mitsubishi di Indonesia dari Mitsubishi Motors Corporation (MMC), New Xpander merupakan pengembangan dan penyempurnaan dari model sebelumnya.

New Xpander yang mengusung tagline 'Be The Life Xpander' kini sudah dapat dilihat langsung di seluruh diler resmi Mitsubishi.

“Setelah kemarin di launching di Jakarta, sekarang New Xpander resmi dilaunching Surabaya dan Jawa Timur,” kata Alfa Wijaya GM Sun Star Motor wilayah Jawa–Bali, seusai launching New Xpander di diler Sun Star A Yani Surabaya.

Menurutnya generasi kedua sebagai penyempurnaan generasi pertama, tampilan New Xpander kini memiliki ground cleaence lebih tinggi dari sebelumnya.

“Karena itulah New Xpander ini selain L MPV yang nyaman sebagai mobil keluarga sekaligus bisa diajak beradventure,” katanya.

Alfa menjelaskan ground clearance New Xpander ini paling tinggi di kelasnya, sebelumnya 205 mm kini menjadi 220 mm.

Dengan perubahan ground clearance paling tinggi di kelasnya, kemudian suspense yang lebih besar serta kesenyapan di dalam kabin menambah kenyamanan New Xpander untuk diajak adventure.

"Kenyamanan lainnya dari New Xpander adalah mesin yang sudah mengadopsi transmisi CVT, sehingga memungkinkan dua hal tenaga yang responsive pada RPM rendah dan efisiensi bahan bakar tapi tetap bertenaga,” paparnya.

New Xpander juga hadir dengan desain baru pada sisi eksterior dengan bahasa desain 'Dynamic Shield' khas Mitsubishi Motors telah mendapatkan penyegaran sehingga tampil lebih gagah, modern dan mewah.

Transmisi CVT dipadukan dengan mesin 1.5L MIVEC DOHC 16 Valve dengan spesifikasi Euro4, yang menghasilkan output maksimum: 105 PS pada 6,000 RPM, torsi 141 N.m pada 4,000 RPM.