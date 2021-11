Fave Frateran Jalani Puasa Demi Tampil Maksimal di UBS Gold Dance Competition

Performa Fave Frateran membius ribuan mata penonton yang menyaksikan secara livestream via aplikasi DBL Play.

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Performa Fave Frateran membius ribuan mata penonton yang menyaksikan secara livestream via aplikasi DBL Play. Gelora Pancasila disulap jadi panggung drama musikal Beauty and The Beast.

Mata tak sanggup berkedip saking asiknya melihat penampilan yang mereka suguhkan saat tampil pada kompetisi dance pelajar terbesar di Indonesia, UBS Gold Dance Competition.

Hati jadi ceria melihat benih-benih cinta bersemi antara Princess Belle dan Si Pangeran Buruk Rupa. Kekuatan cinta itu sanggup mematahkan sihir jahat dan menjadikan sang pangeran kembali tampan seperti sediakala.

Hanya perlu tiga menit bagi tim dance dari SMA Frateran Surabaya ini untuk mengisahkan itu semua. Luar biasa, bukan. Aksi tari yang enerjik dan powerfull dari Cennia Lieta Herada dkk begitu membekas. Kostum ala kerajaan semakin melengkapi performa Fave Frateran.

"Kami sangat mengutamakan bonding dalam tim. Makan bareng, pulang malam bareng, bikin properti bareng. Ini yang bikin kami tampil kompak," ucap Cennia, leader Fave Frateran.

Antusias untuk memberi yang terbaik, Fave Frateran rela harus puasa mengkonsumsi makanan-makanan tertentu selama sebulan penuh menjelang tampil. Hal ini dilakukan agar tidak ada dancer yang jatuh sakit selama melakoni latihan berat.

"Kami pantang makan gorengan, pedas, atau minum es," timpal Devina Stephanie Tanuwijaya, member Fave Frateran.

Disiplin itu tidak sia-sia. Fave Frateran memang tampil super apik dan ceria. Cocok deh jadi tim dance favorit. (*)