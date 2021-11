BTS Bawa Pulang 4 Piala dalam Ajang MTV EMA 2021, Berikut Daftar Pemenang Lainnya 

SURYA.CO.ID - BTS akhirnya membawa pulang empat piala untuk empat kategori dalam ajang MTV EMA 2021, yang digelar di Budapest, Minggu (14/11/2021).

Dari 16 kategori utama yang dimiliki oleh MTV EMA 2021, BTS berhasil membawa pulang empat kategori di antaranya.

Seperti diketahui, MTV EMA 2021 digelar, Minggu (14/11/2021) dan disiarkan secara langsung di 180 negara.

BTS menjadi artis paling bersinar di MTV EMA 2021 yang membawa pulang empat kategori sekaligus, disusul Ed Sheeran yang memenangkan dua kategori.

Empat kategori yang dimenangkan BTS di antaranya, Best Group, Best Pop, Best K-Pop, dan Biggest Fans.

Selain BTS, Aespa juga menjadi grup kpop lainnya yang berhasil membaw pulang piala MTV EMA 2021 dengan kategori Best Korean Act.

Sementara itu, Justin Bieber yang mulanya mendominasi nominasi MTV EMA 2021, justru harus pulang dengan tangan kosong.

Daftar lengkap pemenang MTV EMA 2021

- Best Artist: Ed Sheeran

- Best Pop: BTS

- Best Song: Ed Sheeran – “Bad Habits”

- Best Video: Lil Nas X – “MONTERO (Call Me By Your Name)”

- Best Collaboration: Doja Cat ft. SZA – “Kiss Me More”

- Best New: Saweetie

- Best Electronic: David Guetta

- Best Rock: Måneskin

- Best Alternative: YUNGBLUD

- Best Latin: Maluma

- Best Hip Hop: Nicki Minaj

- Best K-Pop: BTS

- Best Group: BTS

- Best Push: Olivia Rodrigo

- Biggest Fans: BTS

- Video for Good: Billie Eilish – “Your Power”

MTV EMA Generation Change Award

-Amir Ashour

-Matthew Blaise

-Sage Dolan-Sandrino

-Erika Hilton

-Viktória Radványi

Pemenang Local Act MTV EMA 2021

-Best African Act – Wizkid (Nigeria)

-Best Australian Act – Ruel

-Best Brazilian Act – Manu Gavassi

-Best Canadian Act – Johnny Orlando

-Best Caribbean Act – Bad Bunny

-Best French Act – Amel Bent

-Best German Act – Badmómzjay

-Best Hungarian Act – Azahriah

-Best India Act – DIVINE

-Best Italian Act – Aka 7even

-Best Israeli Act – Noa Kirel

-Best Japan Act – Sakurazaka46

-Best Korea Act – Aespa

-Best Latin America-North Act – Alemán

-Best Latin America-South Act – Tini

-Best Latin America-Central Act – Sebastian Yatra

-Best New Zealand Act – Teeks

-Best Nordic Act – Tessa (Denmark)

-Best Polish Act – Daria Zawialow

-Best Portuguese Act – Diogo Piçarra

-Best MTV Russia Act – Max Barskih

-Best Southeast Asia Act – JJ Lin (Singapore)

-Best Spanish Act – Aitana

-Best Swiss Act – Gjon’s Tears

-Best U.K. & Ireland Act – Little Mix

-Best U.S. Act – Taylor Swift