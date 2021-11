Jadwal Kualifikasi Piala Dunia, Portugal vs Serbia, Kick-off 02.45, H2H 3-0, Duel Puncak Klasemen

Cristiano Ronaldo menjadi andalan Portugel vs Serbia dalam kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa, Senin (15/11/2021).

SURYA.co.id I Berikut jadwal kualifikasi Piala Dunia 2022, Zona Eropa yag berlangsung malam dini hari ini, Senin (15/11/2022).

Ada tujuh pertandingan yamg digelar malam dini hari ini. Tiga diantaranya yang paling menjadi sorotan, Portugal vs Serbia (Grup A), Timnas Spanyol vs Swedia (Grup B), Armenia vs Jerman (Grup J).

Jadwal lengkap pertandingan kualifikasi Piala Dunia Zona Eropa , tersedia akhir artikel.

Ulasan Portugal vs Serbia

Duel Potugal vs Serbia di ajang Kualifikasi Piala Dunia 2022 malam dini hari ini, Senin (15/11/2021) menjadi duel paling panas di Grup A, Zona Eropa. Laga disiarkan MOLA TV. Link live streaming Portugal vs Serbia tersedia di akhir artikel. Begitu juga laporan live sscore detik per detik pertandingan.

Kedua tim sedang berebut status juara grup. Keduanya sama-sama mengantong poin 17 hasil tujuh kali pertandinga.

Rekor laga di ajang kualifikasi Piala Dunia 2022 ini juga sama. Memainkan tujuh pertandinga, sama-sama menang lima kali dan draw 2 kali.

Portugal nangkring di puncak klasemen lantaran memiliki produktivitas gol lebih baik.

Malam ini, keduanya akan berduel untuk menguasi puncak klasemen.

Portugal jelas lebih diunggulkan. Selain menjadi tuan rumah, Portugal memiliki catatan head to head mentereng. Dari tujuh pertemuan terakhir mereka sejak 2007, Portugal menang 3 - 0. Empat pertandingan lainnya berakhir draw.

