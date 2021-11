Jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2022, Spanyol vs Swedia, Kick-off 02.45 WIB, H2H 3-2, Live Streaming

Jadwal kualifikasi Piala Dunia, Zona Eropa Grup B, Timnas Spanyol vs Swedia, malam dini hari ini, Senin (15/11/2021).

SURYA.co.id I Berikut jadwal kualifikasi Piala Dunia 2022, Zona Eropa, malam dini hari ini, Senin (15/11/2022).

Jadwal kualuifikasi Piala Dunia 2022 Zona Erop, dini hari ini, menyuguhkan tujuh pertandingan. Di antaranya,Portugal vs Serbia di Grup A, Timnas Spanyol vs Swedia di Grup B, Armenia vs Jerman di Grup J.

Sorotan laga kualifikasi Piala Dunia 2022, Zona Eropa malam ini yang paling menjadi sorotan adalah Timnas Spanyol vs Swedia di Grup B. Pertandingan disiarkan MOLA TV. Link live streaming dan link livescore ada di akhir artikel.

Grup B dihuni lima tim. Spanyol, Swedia, Yunani, Georgia, dan Kosovo.

Spanyol dan Swedia merupakan tim kandidat juara di grup ini. Spanyol saat ini sedang memimpin klasemen dengan poin 16 hasil 7 kali tanding, lima kali menang, sekali kalah dan sekali draw.

Sedang Swedia menempel di urutan kedua dengan poin 15, cuma selisih satu poin dari Spanyol. Swedia sudah memainkan tujuh kali pertandinga dengan hasil lima kali menang dan dua kali kalah.

Duel malam dini hari ini, akan menjadi duel paling panas di grup ini. Siapapun yang menang akan menjadi pemimpin klasemen.

Tentu saja itu tidak mudah, utamanya bagi Swedia yang berstatus tim tamu.

Spanyol lebih diunggulkan. Selain menjadi tuan rumah, data head to head (H2H) juga milik Spanyol. Sejak 2006, kedua tim tercatat tujuh kali bertemu. Hasilnya 3-2 untuk Spanyol. Dua laga lainnya berakhir draw.

Meski unggul (H2H, namun pada pertemuan terakhir markas Swedia dalam kualifikasi piala Dunia 2022, tanggal 3 September lalu, Swedia berhasil menekuk mantan juara Dunia tersebut.