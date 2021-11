Isuzu Kenalkan 3 Mobil Teranyar di GIIAS 2021, Makin Gagah dan Nyaman

SURYA.co.id | SURABAYA - Pabrikan mobil Isuzu melalui PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) menghadirkan 3 mobil terbarunya di ajang pameran otomotif, Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) yang kembali dihelat pada 11-21 November 2021.

Ketiga model yang dihadirkan yakni Isuzu Traga Blindvan, All New mu-X 4X4, dan D-Max.

Isuzu Traga Blindvan dengan inovasi terbaru sesuai dengan tren dan kebutuhan customer.

Dengan kargo yang lebih luas, menyasar perusahaan penyedia layanan jasa pengiriman barang.

Lalu All New Isuzu mu-X 4 x 4 dan All New Isuzu D-Max, produk ini merupakan total model change, baik dari segi interior dan eksterior, teknologi dan konsep design.

Revolusi dilakukan, baik pada sisi engine, transmisi, safety, dan offroad ability sehingga dapat memberikan output performance yang lebih besar.

“Dengan fokus Isuzu di bisnis Commercial Vehicle dan menyasar segmen tambang, plantation, oil & gas, dan rental company, Isuzu melalui kendaraan ini berharap dapat menjadi real working partner bagi customer,” ungkap Vice President Director PT Isuzu Astra Motor Indonesia Jap Ernando Demily, Sabtu (13/11/2021).

Menurutnya sales dan after sales bekerja sama dan bersinergi untuk dapat memberikan solusi yang komprehensif dan optima, mendukung efektivitas dan efisiensi pelayanan pelanggan, di antaranya layanan after sales service mulai dari BIB (Bengkel Isuzu Berjalan) yang mencapai angka 145 hingga Tahun 2021, BMI (Bengkel Mitra Isuzu) yang mencapai angka 73 di Tahun 2021, serta lebih dari 2.403 partshop di Tahun 2021.

Bukan hanya itu, Ernando juga menekankan bahwa Isuzu selalu siap bekerja sama dengan pemerintah dalam berpartisipasi dan mendukung implementasi regulasi standar EURO IV pada April 2022.