Hadapi PSCS Cilacap, HWFC Siap Revans Untuk Keluar Dari Dasar Klasemen

SURYA.co.id | SOLO- Hizbul Wathan Football Club (HWFC) satu-satunya kontestan Liga 2 asal Jawa Timur siap revans saat hadapi PSCS Cilacap, laga pekan ke-7 putaran kedua, Liga 2 2021, Senin (15/11/2021) besok sore di Stadion Manahan, Solo.

Putaran pertama yang bermain 11 Oktober 2021 lalu, HWFC harus takluk 0-1 dari PSCS Cilacap. Dipastikan laga ini berjalan sengit, HWFC yang saat ini berada di dasar klasemen grup C dengan bekal 2 poin, raihan tiga poin harga mati untuk menghidupkan harapan terhindar dari degradasi.

HWFC terpaut tiga poin dengan PSG Pati yang ada di atasnya dengan koleksi 5 poin (pengurangan 3 poin akibat sanksi). Sementara, PSCS Cilacap yang berada di runner up klasemen grup C, juga akan tampil all out untuk mempertahankan posisi di klasemen sementara dan tetap menyimpan asa lolos ke babak selanjutnya.

"Kami telah evaluasi, lawan PSCS adalah partai final dan harga mati bagi HWFC untuk menang," tegas asisten pelatih HWFC, Agam Haris Pambudi, dalam konferensi pers virtual, Minggu (14/11/2021). "Selama lima hari ini, kami intensifkan latihan dan matangkan strategi untuk antisipasi permainan PSCS," tambah Agam.

Tekad sama juga disampaikan oleh salah satu pemain belakang tim berjuluk Laskar Matahari tersebut, Mohammad Fahad. Ia menuturkan, para pemain siap memberikan penampilan terbaik untuk pertandingan besok sore. "Kami siap untuk pertandingan besok, bagi kami lawan PSCS itu harga mati untuk menang. Kami harapkan do'a dan dukungan HW mania se-Indonesia, semoga besok kami bisa memenangkan pertandingan," ungkapnya.