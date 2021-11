Tak Lagi Lawan Penjajah, AHY Sebut Peran Pahlawan Masa Kini untuk Pertahankan Demokrasi

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Agus Harimurti Yudhoyono, mahasiswa program Doktoral Unair (S3 PDSM) berbicara mengenai Makna Kepahlawanan Untuk Kemajuan Bangsa dan Negara dalam talkshow yang digelar pascasarjana Universitas Airlangga, Jumat (12/11/2021).

Pria yang juga Ketua Umum Partai Demokrat ini menilai salah satu bentuk kepahlawanan di masa saat ini yaitu melawan kelompok pendengung atau buzzer.

Bukan lagi seperti di masa lalu, pahlawan dinilai sebagai yang yang mempertaruhkan hidupnya untuk kemerdekaan.

“Makna kepahlawanan saat ini bukan hanya mereka yang berseragam dengan memanggul senjata, tetapi justru para diplomat, para akademisi, anak-anak muda yang kreatif yang inovatif,”lanjutnya.

Hanya saja, generasi saat ini menghadapi beberapa tantangan untuk dapat mempertahankan demokrasi di Indonesia.

Mulai dari politik uang, politik identitas hingga politik fitnah.

“Politik uang, money politics, ini kita tahu semakin merajalela. Sedikit-sedikit ada transaksi untuk meraih kekuasaan, dan ini bahaya. Dalam jangka panjang ini akan meruntuhkan the very foundation our democracy, fondasi demokrasi kita untuk menghadirkan pemimpin terbaik akan gugur dengan sendirinya," ujarnya.

Sementara politik identitas akan memecah belah masyarakat dan perlu dicari jalan tengahnya.

Karena jika dibenturkannya satu kelompok identitas dengan yang lainnya, antara Pancasila dan agama, antara kelompok nasionalisme dan kelompok yang mengatakan dirinya religious maka perlu dicari jalan tengahnya.

"Yang ketiga, permasalahan kita adalah post-truth politics, politik fitnah, ini era serba digital, ini banyak pendengar anak muda. Kita hari-hari mendapatkan berbagai bentuk informasi tapi juga disinformasi," urainya.