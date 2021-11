Sahabat Vanessa Angel Ungkap Chat Terakhir Sebelum Kecelakaan, Sebut Istri Bibi Ardiansyah Bingung 

SURYA.CO.ID - Sahabat Vanessa Angel mengungkap isi chat terakhir yang ia terima sebelum terjadi kecelakaan mengenaskan di Tol Nganjuk, Kamis (4/11/2021).

Pengusaha asal Surabaya, Lindawan, merupakan satu di antara sahabat Vanessa Angel yang tergabung dalam grup chat bisnis tersebut.

Ia mengaku sempat menenangkan Vanessa Angel yang kebingungan lantaran tidak membawa make up saat melakukan perjalanan bisnis ke Surabaya.

Hal itu seperti yang ia ungkapkan dalam tayangan Youtube Hotman Paris Show, Jumat (12/11/2021).

Lindawan menceritakan, perjalanan Vanessa Angel ke Surabaya untuk mengurus bisnis berlian yang dilakukan bersama para sahabatnha yakni, Masayu, Delta Hesti, dan dirinya.

"Pas hari kejadian itu dia satu jam sebelumnya masih chatting di grup," kata Lindawan dikutip dari Tribun Wow dalam artikel "Sebut Vanessa Angel sempat Kebingungan 1 Jam sebelum Kecelakaan, Sahabat Bongkar Chat Terakhir".

"'Aku lupa nih enggak bawa tempat make up', 'Oh, iya enggak apa-apa, kan di sini banyak make up, kenapa bingung'."

"Habis itu kita lost contact."

Tak lama kemudian, sebuah panggilan masuk dalam grup chatting mereka.

Rupanya, sopir Vanessa, Tubagus Joddy, panik meminta bantuan saat kecelakaan itu terjadi.