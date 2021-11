Promo Alfamart & Indomaret JSM 13 November: Promo Beras 5kg Harga 56 Ribu & Minyak Goreng 35 Ribu 

SURYA.CO.ID - Berikut ini promo Alfamart dan Indomaret periode, Sabtu (13/11/2021). Ada penawaran harga spesial untuk pembelian beras hingga minyak goreng.

Memasuki akhir pekan, Alfamart dan Indomaret menawarkan sejumlah promo dan harga spesial untuk konsumen. Baik yang terdaftar member maupun tidak.

Pada Promo Alfamart dan Indomaret kali ini, kedua minimarket tersebut memberikan penawaran harga spesial spesial untuk kebutuhan sehari-hari seperti, beras hingga minyak goreng.

Promo Alfamart

Promo Alfamart yang diselenggarakan pada 12 November hingga 14 Novemberber 2021 menawarkan beragam diskon menarik untuk produk kebutuhan sehari-hari yang menarik.

Tak hanya itu, Promo Alfamart ini juga menawarkan diskon tambahan jika pelanggan berbelanja menggunakan Shopee Pay, Gopay, BNI dan OCBC dalam melakukan pembayarannya.

Namun, terdapat beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku jika ingin mendapat diskon tambahan tersebut.

- Beras harga Rp 55.900

- Indomie Goreng all varian Rp 12.600 per 5 pack

- Silver Queen Nut 62 gram Rp 11.900

- Dettol Body Wash 410 gram all varian Rp 19.900

- Downy Fresh Bouquet 550 ml Rp 15.000

Syarat dan Ketentuan Promo Alfamart

Khusus Kartu Kredit BNI (Kecuali Kartu Kredit BNI Silver, Co Branding Garuda, Corporate, iB Hasanah) minimal transaksi Rp. 150.000 / struk (tidak termasuk produk JSM BNI) dan tidak berlaku kelipatan. Hanya berlaku di Pulau Jawa.