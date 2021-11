Lirik dan Chord Lagu All Too Well - Taylor Swift, Viral di Medsos Usai Rilis Versi 10 Menit

Lirik dan Chord Lagu All Too Well - Taylor Swift

SURYA.co.id,- Berikut Lirik dan Chord Lagu All Too Well dari Taylor Swift, viral di media sosial usai rilis versi 10 menit.

Lagu All Too Well merupakan karya penyanyi asal Amerika Serikat, Taylor Swift.

All Too Well menjadi bagian dari album Red yang laku keras di pasaran pada tahun 2012 silam.

Lagu ini berisi tentang kisah asmara yang dijalani oleh Taylor Swift kala itu.

Taylor Swift (Kompas.com)

Dari rumor yang beredar, lagu ini terinspirasi saat Taylor Swift menjalin hubungan dengan aktor kenamaan Jack Gylenhaal pada tahun 2010.

Baru-baru ini, lagu All Too Well menjadi pembicaraan usai dirilis dalam versi penuh berdurasi 10 menit.

Langsung saja, berikut Lirik dan Chord Lagu All Too Well dari Taylor Swift.

Taylor Swift - All Too Well

[Intro]

G D Em C x2