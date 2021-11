Kaleb J Rilis Single Tak Mau Sendiri, Lagu Wajib Para Jomblo

SURYA.co.id | SURABAYA – Musisi RnB yang kini digandrungi muda-mudi di Indonesia, Kaleb J, mengenalkan single terbaru berjudul Tak Mau Sendiri di exclusive live stage Manis ae Coffe and Space Sidoarjo pada Jumat (12/11/2021).

Lagu tersebut menjadi single ketiga yang dirilis Kaleb J setelah Its Only Me dan Now I Know sepanjang tahun 2021. Dalam produksi single itu, musisi bernama lengkap Kaleb Jonathan Sihombing ini dibantu Belanegara Abe dan Abraham Edo.

Menurut sang musisi, lagu ini memiliki keselarasan dengan kebanyakan kisah cinta yang dirasakan anak muda Indonesia.Terutama bagi para muda-mudi yang belum memiliki pasangan alias jomblo. Ia ingin lagu ini menemani pengalaman cinta jomblowan dan jomblowati. “Pasti mereka jomblo sendiri ga bisa ditemenin siapa-siapa, sekarang ditemenin kita lewat lagu Tak Mau Sendiri,” kata Kaleb dalam prescon di Manis ae coffe and space, Jumat (12/11/2021).

Setelah viralnya lagu Its Only Me yang mengisahkan cinta bertepuk sebelah tangan, Kaleb sempat mencari inspirasi single terbarunya. Ia mengungkap dalam momen live instagram banyak netizen yang menceritakan kisah jomblonya. Hal itu diakui Kaleb turut mewakili status asmaranya. Ia merasa kisahnya sangat relate dengan banyak anak muda Indonesia. “Waktu itu live instagram kita tanya (ke followers) maunya lagu apa, lagu galau tapi pengen tetep joget,” kata Kaleb. Lagu tersebut turut dinyanyikan saat Exclusive Live Stage di Manis ae Coffe and Space.

Penampilan Kaleb J dengan membawakan enam lagu membius penggemar yang datang. Tak sedikit dari mereka turut bernyanyi dan mengabadikan momen penampilan spesial bintang.Beberapa momen sharing kisah galau pengunjung pun dilakukan sebagai interaksi antara Kaleb J dan penggemarnya."Sebenernya bukan mini konser seperti apa tapi di sini kami support musisi Indonesia yang muda-muda dan ngenalin lagunya oke oke lho dan kami support itu,” tutup CEO Manis ae coffe and space Aline.