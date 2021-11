Jaga Kesehatan Bersama Anggota di Masa Pandemi Covid-19, Kapolres Gresik Gelar TKJ

SURYA.CO.ID, GRESIK - Kapolres Gresik, AKBP Muchamad Nur Azis bersama jajarannya menjalani Tes Kesamaptaan Jasmani (TKJ) di lapangan Petrokimia Gresik, Jumat (12/11/2021). TKJ sendiri adalah kegiatan rutin kepolisian untuk memeriksa dan menjaga kondisi fisik dari anggota secara berkala.

Dalam giat tersebut, Kapolres Gresik ikut melakukan pemeriksaan suhu tubuh, cek tensi darah dan berat badan. Setelah itu semua anggota Polres Gresik harus mengikuti kegiatan olahraga yang terbagi beberapa jenis kegiatan fisik.

"Hari ini kita lakukan giat TKJ bersama jajaran. Olah raga lari 12 menit, push up, pull up dan sit up. Ditutup dengan olahraga shuttle run beberapa putaran," kata Azis.

Dengan adanya giat TKJ ini, diharapkan jajaran Polres Gresik selalu dalam kondisi siap dari segi rohani dan jasmani. Itu karena tantangan Polri ke depan dalam menghadapi tugasnya sehari-hari, sangat memerlukan dukungan kondisi fisik dan stamina prima.

Terlebih di masa pandemi Covid-19, jajaran kepolisian dituntut memiliki fisik prima dan kekebalan lebih baik, karena tugas-tugas selalu mengejar mereka di lapangan setiap saat.

“Menjaga kondisi kesehatan ini sangat penting di masa pandemi Covid-19, sehingga anggota harus menjaga kesehatan bersama. Walaupun telah menerima vaksin,” tegas Azis. ****