Daihatsu All New Xenia Resmi Meluncur di Jawa Timur, Fitur Makin Canggih, Harga Rp 247,5 Juta

Daihatsu All New Xenia.

SURYA.co.id | SURABAYA - Setelah resmi meluncur di ajang pameran otomotif GIIAS 2021 di Jakarta, Daihatsu All New Xenia kini dikenalkan dan secara resmi meluncur juga di Kota Surabaya.

Di Surabaya, Kain hitam yang menutup All New Xenia secara resmi dibuka pada Jumat (12/11/2021) All New Xenia berkapasitas 7 penumpang ini menjadi kejutan bagi para pelanggan setelah 17 tahun Daihatsu Xenia ini meluncur di Indonesia.

Regional Head Astra Daihatsu Jatim Bali dan Nusra, Tunjung Pramusinto, mengatakan All New Xenia memakai platform berbasis DNGA (Daihatsu New Global Architecture).

Platform terbaru Daihatsu yang dikembangkan dengan konsep Kualitas Tinggi dengan Harga Terjangkau, Teknologi Terkini, serta memperhatikan hingga ke detail terkecil seperti ukuran, berat, harga dan waktu, untuk menghasilkan kendaraan yang lebih efisien.

“All New Xenia hadir dengan dua pilihan mesin 1.3L dan 1.5L berteknologi NR-VE Dual VVT-i, serta transmisi CVT, membuat All New Xenia memiliki performa bertenaga, responsif, akselerasi yang halus dan efisiensi bahan bakar lebih baik,” kata Tunjung.

Dalam hal keselamatan, All New Xenia dilengkapi fitur keamanan spesial tertinggi dan pertama di kelasnya, yaitu Daihatsu A.S.A (Advanced Safety Assist).

All New Xenia tersedia dalam 12 varian dan total 7 pilihan warna.

All New Xenia dibandrol dari harga terendah Rp 195 juta pada varian 1.3 M MT hingga harga tertinggi Rp 247.500.000 pada varian 1.5 R CVT ADS.