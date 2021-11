Pemprov Jatim Raih Penghargaan Special Award Jatim Covid-19 Heroes di HUT Surya yang Ke-32

SURYA.CO.ID | SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendapatkan penghargaan special award dalam ajang Jatim Covid-19 Heroes kategori Penanganan Covid-19, Kamis (11/11/2021). Penghargaan tersebut diserahkan dalam talk show nasional bertajuk Jatim Covid-19 Heroes yang digelar Harian Surya dan Tribun Network dalam rangka HUT Surya yang ke 32.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan terima kasihnya atas apresiasi yang telah diberikan. Menurutnya penghargaan ini adalah untuk semua nakes yang ada di Jatim. "Tentu penghargaan ini lebih tepatnya adalah untuk seluruh nakes se-jawa Timur. Juga untuk seluruh relawan se-Jawa Timur, dan tentu untuk yang sampai sekarang masih melakukan gerakan secara ofensif serta masif melakukan percepatan vaksinasi, adalah seluruh jajaran TNI dan Polri," kata Gubernur Khofifah, saat sambutan usai menerima pernghargaan.

Secara khusus ia juga menyampaikan terima kasihnya pada seluruh jajaran forkopimda baik dari Provinsi maupun forkopimda Pemkab dan Pemkot. Capaian ini menurutnya adalah hasil kebersamaan yang kuat dalam setiap jerih payah dan daya upaya.

Bahkan, melandainya kasus di Jatim yang sekaligus membuktikan penanganan covid-19 on the right track, menurut Khofifah tak lepas dari peran Babinsa, Bhabinkamtibmas, bidan desa dan kepala desa juga Lurah. Mereka semua yang menurut Khofifah adalah yang ada di garda depan, yang secara rill berjuang dalam penanganan pandemi.

"Ini juga peran pentahelix approach, yang mana ada di dalamnya government, private sector, community, media, perguruan tinggi, menyatu dalam satu langkah, menangani covid-19," tegas Khofifah.

"Terima kasih kepada Surya yang sudah memberikan apresiasi ini dan selamat ulang tahun yang ke-32 untuk Harian Surya mudah-mudahan Surya akan terus memberikan pencerahan pencerdasan dan terus memberikan pengayaan bagi seluruh warga bangsa," pungkasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, dalam rangka HUT Harian Surya yang ke 32, Harian Surya dan Tribun Network menyelenggarakan Talk Show Nasional bertajuk Jatim Covid-19 Heroes, Kamis (11/11/2021).

Kegiatan talk show virtual ini dirangkai dengan pemberian penghargaan Jatim Covid-19 Heroes pada sejumlah lembaga atau instansi untuk beberapa kategori.

Penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi bagi pihak-pihak yang telah mengupayakan pemulihan dari serangan pandemi. Sebagaimana diketahui, bahwa pandemi covid-19 berdampak negatif di banyak sektor. Mulai kesehatan hingga ekonomi.

Namun, kini, kondisi pandemi covid-19 di Jatim sudah jauh melandai dan membaik. Oleh sebab itu Harian Surya bersama Tribun Network ingin memberikan apresiasi terbaik pada pihak-pihak yang telah berupaya keras memenangkan pandemi covid-19.

"Pandemi ini, kita sudah hampir memasuki tahun kedua, kita menghargai semua pihak yang telah berjuang untuk melaksanaan penanggulangan, hingga vaksinasi, penghargaan ini supaya jadi penyemangat," kata Direktur Pemberitaan Tribun Network, sekaligus Pemred Harian Surya, Febby Mahendra Putra, saat membuka acara.

"Bahwa hari ini pandemi belum berakhir, kita harapkan ini menjadi pengingat dan penyemangat kita semu. Penghargaan ini sebagai bentuk bahwa kami memberikan apresisi pada semua yang berjuang, bahkan mengorbankan nyawa, dan telah memberikan yang terbaik dalam penanganan pandemi covId-19," ucap Febby.