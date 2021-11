Baru Meluncur, Suzuki Ertiga Sport FF, Dibanderol Rp 260 Juta, Simak Speks dan Fitur Canggihnya

All New Ertiga Suzuki Sport FF

SURYA.co.id I JAKARTA - Kabar gembira bagi penggemar otomatif di Indonesia, khususunya penggemar Suzuki Ertiga.

Pabrikan asal Jepang baru saja meluncurkan All New Ertiga Suzuki Sport FF. Peluncuran dilakukan PT Suzuki Indonesia Sales.

Pada acara peluncuran yang dihadiri oleh Soebronto Laras, komisaris Suzuki Indonesia, dan Shezaki Shingo, President Director Suzuki Indonesia tersebut, disampaikan bahwa All New Ertiga SS FF merupakan salah satu komitmen Suzuki Indonesia terhadap penguatan industri otomotif, serta menjadi langkah awal bangkitnya industri otomotif setelah melewati berbagai tantangan di saat pandemi Covid-19.

“Saya bangga hari ini dapat meluncurkan All New Ertiga Suzuki Sport FF sebagai line up terbaru Suzuki. Selain sebagai wujud komitmen kami terhadap penguatan industri otomotif di saat pandemi Covid-19, ini adalah peluncuran produk pertama yang saya lakukan sebagai pimpinan baru Suzuki Indonesia,” ungkap Shezaki.

Mobil MPV ini diperkenalkan kepada publik pertama kali pada perhelatan pameran otomotif tahunan terbesar di Indonesia, Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021, yang berlangsung di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Tangerang, Kamis (11/11/2021).

MPV terbaik di kelasnya

All New Ertiga Suzuki Sport FF atau Finest Form hadir dengan memperhatikan kebutuhan pelanggan. Ini terlihat dari sebutan Finest Form yang berasal dari 13 pengembangan baru All New Ertiga Suzuki Sport FF, yang tak ada pada keluaran sebelumnya.

Shezaki menambahkan, mobil ini akan menjadi MPV terbaik di kelasnya yang akan memberikan pengalaman berkendara luar biasa. Serangkaian improvement pun hadir pada bagian interior dan eksterior dari mobil ini.

Misalanya saja fitur menarik, canggih, dan modern seperti E-mirror yang terletak di spion tengah, dan secara khusus disematkan pada All New Ertiga SS FF ini.

Berkat kehadiran E-mirror, para pengguna dapat melihat dan merekam kondisi kejadian yang ada di depan maupun di belakang, serta berfungsi memperlihatkan kondisi belakang mobil saat berkendara tanpa terhalang penumpang pada baris ke-2 atau ke-3. Ini pun memberikan pengalaman berkendara yang lebih nyaman dan aman.