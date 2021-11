Polisi Amankan Tenda dan Baju Milik Terduga Teroris AS di Driyorejo Gresik

Penggeledahan di rumah terduga teroris di Driyorejo Gresik, polisi membawa baju milik AS, Selasa (9/11/2021).

SURYA.co.id | GRESIK - Petugas dari Polres Gresik dan Polsek Driyorejo kembali mendatangi kediaman AS mengamankan sesuatu. Mereka membawa pakaian dan tenda milik AS.

Sekitar pukul 14.30 dua mobil petugas mendatangi lokasi. Kemudian datang beberapa mobil lainnya. Terlihat petugas dari Polres Gresik dan Polsek Driyorejo mendatangi kediaman AS di Jalan Granit Kumala, Perumahan Kota Baru Driyorejo, Desa Petiken, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik.

Petugas berkutat di teras rumah AS. Selama hampir satu jam, petugas membawa tenda yang dibungkus dengan kain berwarna oranye di teras rumah. Sebelum meninggalkan lokasi, petugas membawa beberapa potong pakaian yang diserahkan langsung oleh istri AS.

Saat itu, istri AS, mertua dan anak laki-laki yang masih kecil berada di teras rumah. Saat petugas meninggalkan lokasi, awak media mendekati kediaman AS.

Anwar, kakak AS tampak ramah melayani awak media sambil berdiri memegang pagar rumah.

"Bawa baju buat ganti sama tenda," ucap Anwar.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, AS diamankan saat antar anak sekolah. Kemudian diamankan Densus 88 Mabes Polri kemudian dibawa ke Mapolda Jawa Timur.

AS sendiri diduga kuat anggota Jamaah Islamiyah (JI). Tidak lama kemudian, tim gabungan dari Densus 88, Polda Jawa Timur, Polres Gresik mendatangi kediaman AS. Membawa tiga kardus berisi sejumlah buku jihad dan tiga laptop milik AS.

"Pas antar anak sekolah, sekarang anaknya sudah pulang," ucap Anwar kakak AS saat ditemui di kediamannya.

Anwar mengatakan, saat ini anak AS sudah pulang sekolah. Dia mendatangi kediaman AS di Jalan Granit Kumala, Perumahan Kota Baru Driyorejo, Gresik menemani istri AS dan anak-anaknya beserta orang tua.