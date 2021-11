Lirik dan Chord Lagu Gugur Bunga, Dinyanyikan Memperingati Hari Pahlawan 10 November

SURYA.CO.ID - Berikut lirik dan chord lagu Gugur Bunga - Ismail Marzuki.

Lagu Gugur Bunga cocok dinyanyikan saat memperingati Hari Pahlawan setiap 10 November.

Verse:

Am F

Betapa hatiku takkan pilu

Dm Am

Telah gugur pahlawanku

Dm

Betapa hatiku takkan sedih

G C

Hamba ditinggal sendiri

Am F

Siapakah kini plipur lara

Dm Am

Nan setia dan perwira

Dm

Siapakah kini pahlawan hati

G C

Pembela bangsa sejati

• CHORD Gitar dan Lirik Lagu Kasih Putih - Glenn Fredly, Biarkankanlah Kurasakan Hangatnya

Chorus:

G C

Telah gugur pahlawanku

Dm C

Tunai sudah janji bakti

G C

Gugur satu tumbuh sribu

Dm C

Tanah air jaya sakti

Verse:

Am F

Gugur bungaku di taman hati

Dm Am

Di hari baan pertiwi

Dm

Harum semerbak menambahkan sari

G C

Tanah air jaya sakti