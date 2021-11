Iklan Jual Mobil Bekas Surabaya 9 November 2021: Harga di Bawah 100 Juta, Ada Jaguar hingga Kijang

SURYA.CO.ID - Iklan Jual Mobil Bekas Surabaya diambil dari Koran Harian Surya yang terbit hari ini, Selasa (9/11/2021).

Terdapat sejumlah tawaran menarik dalam iklan jual mobil bekas Surabaya hari ini.

Terutama untuk mobil bekas di bawah Rp 100 juta.

Ada ISUZU Panther tahun 2002 yang dibanderol dengan harga Rp 85 Juta.

Hingga Jaguar tahun 2003 yang dibanderol Rp 80 juta.

Selengkapnya, berikut Iklan Jual Mobil Bekas Surabaya hari ini.

Suzuki Satria FU

- 150 cc

- Warna hitam abu-abu

- Tahun 2011

- Plat L baru

- Original

- Harga Rp 6,250 juta nego

- Hubungi WA: 083833133645

Isuzu Panther LS

- Tahun 2002

- Plat-L

- Warna Gold

- Kondisi Terawat

- Harga Rp. 85 juta

- Alamat Jalan Kapasari

- Hubungi 085100168081

JEEP Hardtop Kanvas `78

- Warna Putih Mulus AC/PS

- Hubungi 081336523641

Jaguar X 2003 AT

- Plat L

- A/n Dokter

- KM 26 ribu

- Asli

- Harga Rp. 80 juta

- Pajak Off 4 kali

- Hubungi 085100686811

VW Combi ‘78 German

- Mulus

- Warna orange

- Hubungi 081336523641