Sumber Uang Vincent Verhaag Tak Kalah Fantastis, Suami Jessica Iskandar: Doaku Kuat sih

SURYA.CO.ID - Berikut sumber uang Vincent Verhaag, suami Jessica Iskandar, yang belum banyak diketahui publik.

Ternyata, selain aktif sebagai presenter, Vincent Verhaag punya sumber lain yang tak kalah menjanjikan.

Sekedar info, Vincent Verhaag sempat menjadi presenter program acara jalan-jalan di TRANS TV, My Trip My Adventure.

Setelah vakum dari dunia presenter, banyak yang penasaran dengan sumber uang Vincent Verhaag.

Terbaru, Vincent Verhaag akhirnya disinggung soal sumber uang untuk menafkahi Jessica Iskandar dan putra, El Barack.

Awalnya, ia ditanya soal rasanya menikahi seorang diva seperti Jessica Iskandar yang sudah memiliki penghasilan sendiri yang fantastis.

"Menikahi diva tuh kayak gimana sih?" tanya Antonius Rovy, dilansir dari Youtube Dapur Bincang Online edisi tayang Selasa (2/11/2021)/

"Amazing," jawab Vincent Verhaag.

"Diva kan glamor, banyak ini itu. Pusing enggak?" tanya Antonius Rovy lagi.

"Makanya nih, saham harus naik nih guys. It's okay. I can handle it," jawab Vincent Verhaag percaya diri.