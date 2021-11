Penampilan Ardhito Pramono Puncaki Sukses Brantas Jazz, Jadi Pendorong Industri Kreatif Kota Kediri

SURYA.CO.ID, KOTA KEDIRI - Pagelaran musik jazz outdoor Jazz Brantas di bawah Jembatan Brawijaya Kota Kediri, dipungkasi dengan penampilan Ardhito Pramono, Sabtu (6/11/2021) malam. Penampilan Ardhito bak mengobati kerinduan penikmat musik yang selama ini gerakannya masih terbatas akibat pandemi Covid-19.

Begitu Ardhito naik panggung, penonton menyeruak mendekati panggung yang ada di Bantaran Sungai Brantas. Petugas harus beberapa kali mengingatkan pengunjung yang demikian antusias mendekati panggung.

Karena masih dalam suasana Pandemi Covid 19, pagelaran Jazz Brantas digelar dengan jumlah penonton terbatas. Namun pagelaran Jazz Brantas yang kedua kalinya ini juga disiarkan secara virtual melalui YouTube.

Penampilan Ardhito dan beberapa bintang tamu musisi jazz dari dalam dan luar negeri berhasil menyedot perhatian masyarakat dan menjadi bukti suksesnya Brantas Jazz ini. Ada ribuan penonton yang menyaksikan melalui kanal YouTube.

Musisi jazz terkemuka Indonesia membawakan lagu pertama Say Hello yang telah populer di kalangan penikmat musik jazz. Lagu lainnya yang dibawakan Ardhito adalah Fine Today, 925, Sudah, I Just Couldn’t Save You Tonight, Superstar hingga Bitterlove.

Pagelaran Jazz Brantas tahun ini menjadi kegiatan kesenian yang tampil dengan perangkat musik lengkap di panggung terbuka. Selain penampilan Ardhito, Jazz Brantas juga dimeriahkan musisi jazz internasional. Di antaranya, Kuba Skowronski, Mike Delfero, Alexsender, Olaf Keus, Nita Artsen, Cicilia, dan Michael Ananda. Sejumlah musisi jazz Kota Kediri juga tampil sebagai band pembuka.

Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar pada kesempatan itu memberikan suvernir kaos Jazz Brantas kepada Ardhito. Diungkapkan, pagelaran Jazz Brantas tahun ini dilakukan berbeda dengan tahun sebelumnya. Meski penonton di lokasi dibatasi, namun banyak yang menonton di YouTube.

Ia pun menyampaikan bahwa pagelaran Jazz Brantas diharapkan dapat memicu industri kreatif di Kota Kediri menjadi lebih kreatif lagi. Apalagi di Kota Kediri bakal ada jalan tol dan Bandara Kediri. Sehingga akses untuk datang ke Kota Kediri bakal menjadi lebih mudah.

"Saya punya harapan dengan adanya Jazz Brantas, Kota Kediri mempunyai event yang sebanding dengan Ngayogjazz atau Jazz Gunung yang membuat orang datang ke Kota Kediri," ungkap Mas Abu, sapaannya.

Masyarakat yang datang dapat duduk dan menikmati bersama serta berbuat sesuatu yang positif di Kota Kediri. "Saya terus mendorong industri kreatif di Kota Kediri terus muncul," jelasnya.

Mas Abu juga berharap ke depannya terus dapat menggelar Jazz Brantas secara kontinyu serta lebih asyik dan lebih besar lagi acaranya. "Saya mohon dukungannya kepada teman-teman dan musisi supaya acaranya terus ada dan menjadi tonggak sejarah bagi Kota Kediri," ungkapnya.

Panitia menerapkan protokol kesehatan ketat bagi pengunjung melalui aplikasi QR Code PeduliLindungi di pintu masuk Taman Brantas. Termasuk kursi undangan ditempatkan menyebar untuk menghindari kerumunan.

Jazz Brantas diharapkan sebagai salah satu upaya membangkitkan industri kreatif untuk menggerakkan ekonomi di Kota Kediri. Karena selama pandemi sektor industri kreatif mengalami penurunan akibat ekonomi yang terkontraksi. Sehingga industri kreatif harus terus tumbuh untuk mendorong ekonomi kreatif. *****