Liga Italia, Live RCTI, Dimulai Lazio vs Salerniata, Pukul 02.45 AC Milan vs Inter, Prediksi Skor

SURYA.co.id I ROMA - Tiga pertandingan Liga Italia Seria A digelar sesaat lagi, Senin (8/11/2021) dini hari ini. Terdiri Lazio vs Salernitana dan Napoli vs Verona yang sama-sama digelar pukul 00:00 WIB. Setelah itu, ada laga bigmatch AC Milan vs Inter Milan .

Khusus duel Lazio vs Salernitana dan AC Milan vs Inter Milan bisa disaksikan gratis di RCTI. Siaran di RCTI sudah dimulai jelang

Semua pertandingan Liga Italia Seria A disiarkan live beIN Sport dan Live Streaming Vidio.com.

Duel AC Milan vs Inter Milan menjadi laga paling disorot dalam Liga Italia, Serie A pekan ini.

Duel tim Kota Milan merupakan salah satu derbi paling panas di Benua Eropa, seperti Real Madrid vs Atletico Madrid di Spanyol, atau Manchester United dan Manchester City di Liga Inggris.'

AC Milan hingga pekan 11 kemarin, belum pernah terkalahkan dan hanya sekali draw. Hasil ini menempatkan AC Milan menempati runner up klasemen sementara dengan poin 31, sama dengan pemuncak klaseneb Napoli.

Fakta jelang duel AC Milan vs Inter Milan

1. Head to heda (H2H): Inter Milan Unggul Besar

Dikutip dari data livescore.com, catatan pertemuan AC Milan vs Inter Milan dalam sembilan kali laga sejak 2017, Inter Milan unggul jauh.

Tiga dari enam kemenangan Inter Milan diperoleh di laga terakhir. Rinciannya, dua laga di ajang Serie A 2020/2021, Inter Milan menang 4-2 dan bulan Februari 2021 lalu Inter Milan kembali mempermalukan AC Milan dengan skor telak 0 - 3. Lalu di ajang Copa Itali, 27 Januari 2021, Inter Milan menang di kandang dengan skor tipis 2-1.