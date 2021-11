Jadwal Liga Spanyol LaLiga, Prediksi Real Madrid v Rayo Vallecano, Momen Balik ke Puncak Klasemen

Para pemain Real Madrid, Jadwal Liga Spanyol Real Madrid vs Rayo Vallecano pada pekan 13 Liga Spanyol.

SURYA.co.id I Berikut jadwal Liga Spanyol LaLiga Santander Pekan 13, Sabtu (6/11/2021) hingga Senin (8/11/2021) dini hari.

Jadwal Liga Spanyol LaLiga hari Sabtu (6/11/2021) akan dibuka duel Athletic Bilbao vs Cadis pukul 03.00 WIB nanti dini hari. Di lanjutkan Espanyol vs Granada (pukul 20.00 WIB), Celta Vigo vs Barcelona, dll.

Jadwa Liga Spanyol LaLiga hari Minggu (7/11/2021) menyuguhkan duel Real Madrid vs Rayo Vallecano (03.00 WIB), Villarreal vs Getafe (Pukul 20.00 WIB), Valencia vs Atletico Madrid (22.15 WIB), dll

Sedang jadwal hari Senin, diisi Mallorca vs Elche (00.30 WIB), lalu Osasuna vs Real Sociedad, Real Betis vs Sevilla, dll

Siaran Liga Spanyol LaLiga bisa disaksikan LiVE beIN Sport dan live streaming Vidio.com.

Ulasan: Real Madrid berpeluang balik ke Puncak

Raja Liga Spanyol, Real Madrid berada di runner up klasemen sementara setelah beberapa pekan digeser Real Sociead.

Real Madrid memiliki poin 24, cuma terpaut satu poin dari Real Sociedad. Namun Real Madrid masih memiliki satu pertandingan yang belum di mainkan. Real Madrid baru memainkan 11 pertandingan.

