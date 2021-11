Jadwal Liga Italia, LIVE beIN, Tiga Fakta AC Milan vs Inter Milan, H2H Inter Unggul Besar

SURYA.co.id I Berikut jadwal lengkap liga Italia Seria A pekan 12, Sabtu (6/11/2022) hingga Senin dini hari.

Jadwal Liga Italia, Seria A hari Sabtu (6/11/2021) dibuka duel Empoli vs Genoa Pukul 02.45 malam dini hari ini. Lalu duel

Spezia vs Torino (pukul 21.00 WIB)

Jadwal Liga Italia hari Minggu (7/11/2021) menyuguhkan duel Juventus vs Fiorentina, Cagliari vs Atalanta, Venezia

Roma, Sampdoria vs Bologna, dan Udinese vs Sassuolo

Di lanjutkan Senin (8/11/2021) dini hari, Lazio vs Salernitana, Napoli vs Verona, dan ditutup Bigmatch AC Milan vs Inter Milan.

Semua pertandingan Liga Italia Seria A disiarkan live beIN Sport dan Live Streaming Vidio.com. Beberapa pertandingan akan ditayangkan RCTI, namun belum ada konfirmasi kepastian. Kemungkinan satu pertandingan yang disiarkan lansung RCTI adalah AC Milan vs Inter Milan.

Fakta jelang duel AC Milan vs Inter Milan

1. Head to heda (H2H): Inter Milan Unggul Besar

Dikutip dari data livescore.com, catatan pertemuan AC Milan vs Inter Milan dalam sembilan kali laga sejak 2017, Inter Milan unggul jauh.

Inter Milan memenang 6 laga, sedang AC Milan hanya memenangi 2 laga. Satu kali berakhir draw 0 - 0.