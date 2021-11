Jadwal Liga Inggris Pekan 11, Big Match MU vs Manchester City, MOLA TV, Link Live Streaming

SURYA.co.id I Berikut jadwal Liga Inggris, English Premier League (EPL) pekan ke 11, yang digelar Sabtu (6/11/2021) dan Minggu (7/1/2021).

Jadwal Liga Inggris pekan ke 11, hari Sabtu (6/11/2021) dibuka duel Southampton vs Aston Villa pukul o3.00 WIB, lalu Manchester United vs Manchester City (pukul 19.30 WIB), Brentford vs Norwich City (22.00 WIB), Chelsea vs Burnley (pukul 22.00 WIB). Laga lain lihat jadwal di akhir artikel.

Jadwal Liga Inggris pekan ke 11, hari Minggu (7/11/2021) diisi laga Brighton & Hove Albion vs Newcastle United (pukul 00.30),

Arsenal vs Watford (21.00 WIB), Everton vs Tottenham Hotspur (21:00 WIB), Leeds United vs Leicester City (21.00 WIB), dan ditutup Bigmatch West Ham United vs Liverpool (23.30 WIB).

Semua pertandingan Liga Inggris pekan 11, disiarkan TV Online, MOLA TV. Beberapa akan disiarkan SCTV namun belum ada konfimasi, pertandingan mana yang akan ditayangkan.

LINK live Mola TV dan link live score liga Inggris, ada di bagian bawah artikel.

Sorotan Liga Inggris Pekan 11 tertuju Big Match, Manchester United vs Manchester City (Sabtu) dan Westham United vs Liverpool (Minggu).

Manchester United vs Manchester City

Laga derby Manchester ini selalu menghadirkan nuansa persaingan panas. Dua tim sekota ini, sama - sama memiliki prestasi moncer di Liga Inggris.

Di musim EPL 2021-2022 hingga pekan 10 lalu, Manchester City memiliki nasib lebih baik di banding MU. Manchester City nangkring di urutan tiga klasemen sementara dengan poin 22, tertinggal dua poin dari Liverpool yang berada di atasnya dan selisih lima poin dari pemuncak klasemen, Chelsea yang memiliki modal 25 poin.

Sementara MU berada di urutan lima dengan 17 poin. MU sempat digebuk Liverpool degan skor 0-5. Namun MU langsung bangkit di laga berikutnya dengan menang 3-0 di kandang Tottenham Hotspur. MU kembali menunjukkan diri sebagai tim kuat saat berlaga di kandang Atalanta Italia dalam liga Champions. MU menahan tuan rumah dengan skor 2-2.