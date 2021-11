Harga Bahan Pokok di Kabupaten Trenggalek Merangkak Naik, Minyak Goreng Masih Mahal

SURYA.CO.ID, TRENGGALEK – Harga bahan pokok di Kabupaten Trenggalek mulai mengalami kenaikan, Kamis (4/11/2021).

Selain harga minyak goreng yang masih mahal sejak sekitar sepekan terakhir, harga beberapa komoditas lain juga turut terkerek naik.

Harga minyak goreng di pasar tersebut masih bertahan di angka Rp 18 ribu per liter.

Kenaikan drastis terjadi sejak sepekan lalu.

“Sebelumnya naik tinggi, harganya masih dikisaran Rp 14 ribu,” kata Siti, salah satu pedagang bahan pokok di Pasar Basah Trenggalek, Kamis (4/11/2021).

Sementara komoditas yang harganya melambung tinggi belakangan ini adalah cabai merah keriting.

Saat ini, harga cabai itu menyentuh angka Rp 34 ribu per kilogram (kg).

Menurut Siti, kenaikan harga cabai merah keriting baru terjadi sekitar dua hari terkahir.

“Normalnya Rp 20 ribu per kg. Kemudian naik Rp 24 ribu per kg. Terus dua hari ini naik lagi menjadi Rp 34 ribu per kg,” sambung dia.

Kenaikan harga cabai merah keriting membuat pembelian di tempat Siti dan pedagang lain di Pasar Basah Trenggalek menurun secara volume.