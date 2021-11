Dukung Gaya Hidup Sehat Smartwatch Canggih dan Fashionable Amazfit Teranyar Diluncurkan    

SURYA.co.id | SURABAYA - Jam tangan pintar Amazfit kembali meluncurkan rangkaian inovasi terbarunya yang fashionable yaitu Amazfit GT 3 Series di Indonesia. Terdiri dari 3 model, yaitu: Amazfit GTR 3 Pro, Amazfit GTR 3, dan Amazfit GTS 3.

Mengusung slogan Smart Health Made Easy, Amazfit GT 3 Series tak hanya menampilkan desain yang stylish melainkan juga menawarkan kemudahan bagi penggunanya untuk menjalani gaya hidup sehat dan aktif melalui fitur-fitur mutakhir yang mudah dimengerti berkat sistem operasi Zepp OS yang powerfull dan dinamis.

“Kami berharap kehadiran Amazfit GT 3 Series dapat mendorong masyarakat Indonesia untuk terus menerapkan gaya hidup sehat dan aktif. Karena hal ini penting untuk menjaga stamina, daya tahan tubuh dan produktivitas,” jelas Jacky Yang, Amazfit SEA Director, Kamis (11/04/2021).

Dibekali dengan sistem operasi Zepp OS yang dinamis dan kuat, serta layar Ultra HD AMOLED extra besar, pengoperasian berbagai fitur olahraga, kesehatan dan manajemen menjadi lebih intuitif, mudah dioperasikan dan dimengerti.

“Lebih dari itu, New Amazfit GT 3 series juga dibekali dengan Classic Navigation Crown yang elegan, serta baterai yang tahan lama,” tambah General Manager Smartwatch and Band Business Unit of Amazfit, Su Wei.

Salah satu teknologi Amazfit GT 3 series yakni mengetahui 4 level kesehatan sekaligus hanya dalam satu ketukan, dengan waktu pengukuran hanya 45 detik, yaitu; detak jantung, tingkat oksigen darah, tingkat stres, dan laju pernapasan.

Berkat fitur Easy 24H Health Management, pengguna dapat memantau kesehatan tubuh yang hasilnya ditampilkan secara menarik dan mudah dipahami.

Dibekali dengan lebih dari 150 mode olahraga untuk memonitor progress dan pencapaian, seperti; detak jantung, kalori, waktu, kecepatan, dan lain sebagainya.

Jam pintar Amazfit GT 3 Series dibandrol mulai Rp Rp 2.399.000 hingga Rp 3.199.000.;