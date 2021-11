Program SIG Cerdas, Berikan Beasiswa untuk Mahasiswa ITS Berprestasi

General Manager of CSR Edy Saraya simbolis menyerahkan beasiswa secara virtual kepada mahasiswa ITS Surabaya, Ridha Agustina, Rabu (3/11/2021).

SURYA.co.id | GRESIK - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) melalui program SIG Cerdas memberikan beasiswa kepada mahasiswa berprestasi dari Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya, Rabu (3/11/2021).

Penyerahan beasiswa dilakukan secara simbolis melalui acara daring dengan ‘Simbolisasi Program Beasiswa’.

Selain penyerahan beasiswa, juga dilakukan webinar dengan tema ‘Leadership and Communication’.

Kegiatan ini diikuti 100 mahasiswa dari 35 perguruan tinggi di Indonesia.

Webinar menghadirkan narasumber General Manager of CSR SIG Edy Saraya, General Manager Financial and Analysis SIG, Arini Kasmira dan Advisor of Sales SIG, Sigit Wahono.

General Manager of CSR SIG Edy Saraya mengatakan, pendidikan merupakan hak dasar dari nilai kehidupan manusia, dalam rangka peningkatan kualitas SDM generasi muda.

Dari program SIG Cerdas, SIG sebagai agen perubahan sosial ikut mendukung program pemerintah yaitu Sustainable Social Development Goals (SDGS) melalui peningkatan kualitas pendidikan. Di saat pandemi cobid-19 pendidikan harus terus dilaksanakan.

Baca juga: Liga 3 Jawa Timur Digelar di Kota Malang, Seperti Ini Persiapan Pengamanannya

“SIG berharap, melalui program beasiswa ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan menghasilkan lulusan yang memiliki integeritas berwawasan kebangsaan, cinta tanah air serta mempunyai kompetensi untuk menjadi pemimpin di masa depan,” kata Edy Saraya.

Lebih lanjut Edy Saraya menambahkan, program SIG Cerdas ini untuk menjadikan generasi muda tidak hanya sebagai agent of change.

“Generasi muda tapi bisa juga sebagai agent of producer yang mampu menciptakan perubahan yang nyata bagi Indonesia,” imbuhnya.