Jadwal MPLI Hari Ini 3 November 2021: Big Match Onic PH vs Omega, Duel Saudara RSG & NXP EVOS vs RBG

Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Musahadah

SURYA.co.id, - Berikut Jadwal MPLI hari ini, duel saudara RSG dan NXP Evos lawan Rebellion Genflix (RBG), ada big match Onic PH vs Smart Omega, Rabu (3/11/2021).

MPL Invitational atau MPLI bakal berlanjut ke penyisihan hari kedua.

Di hari kedua ini akan didominasi dengan pertandingan dari tim-tim asal Filipina.

Hanya akan ada satu tim yang berasal dari Indonesia yang akan bertanding yaitu Rebellion Genflix.

Seperti hari sebelumnya, pertandingan hari ini akan dimulai pada jam 12.00 WIB.

Bracket Playoff MPLI 2021 Hari Kedua (Youtube: Oneesports)

Pertandingan pembuka bakal mempertemukan jawara MPL KH Season 1 yaitu See You Soon melawan Runner UP MPL MY Season 8 yaitu Todak.

Di atas kertas, Todak jelas lebih diunggulkan karena telah kenyang pengalaman di skena internasional.

Todak hampir tak pernah absen di kompetisi Internasional sejak M1 World Championship 2019 silam.

Sementara ini akan menjadi pertandingan internasional pertama bagi punggawa See You Soon.