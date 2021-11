Jadwal Liga Champions, Juventus vs Zenit, Duel Penentu Tiket Juve, Link Live Streaming, Line Up

SURYA.co.id I TURIN - Juventus akan melanjutkan laga di Liga Champions Matchday 4 Grup H, menjami Zenit St Patersburg.

Misi amankan tiket lolos penyisihan

Juventus tampil perkasa di Grup H Liga Champions 2021-2022. Tiga kali tanding, Juventus berhasil menyapu kemenangan.

Si Nyonya tua, kini nangkring di puncak klasemen dengan skor absolut, 9 poin.

Laga kali ini akan menjadi sangat penting. Jika menang, Juventus akan menjadi tim pertama yang berhasil mengantongi tiket lolos dari penyisihann grup.

Juventus jauh lebih diunggulkan dari Zenit St. Petersburg. Selain bermain di markas dengan dukungan penuh pendukung di Turin, Juventus juga memiliki modal bagus.

Juventus berhasik memenangkan pertemuan pertama di kandang Zenit St, Petersburg. Dalam laga itu, Juventus berhasil menekuk tuan rumah Zenit dengan skor 0-1.

Kini Juventus akan bermain di kandang, di Turin dengan dukungan ribuan suporter fanatiknya.