Nama Gubernur Khofifah Masuk Jajaran 500 Tokoh Muslim Paling Berpengaruh Dunia

Nama Khofifah Indar Parawansa masuk dalam jajaran 500 tokoh muslim paling berpengaruh dunia berdasarkan rilis terbaru The Royal Islamic Strategic Studies Centre.

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Membanggakan, nama Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa masuk dalam jajaran 500 tokoh muslim paling berpengaruh dunia.

Hal tersebut berdasarkan rilis terbaru The Royal Islamic Strategic Studies Centre yang mengeluarkan daftar 500 muslim paling berpengaruh dunia tahun 2022.

Nama Gubernur Khofifah masuk dalam kategori politikus muslim berpengaruh. Namanya berjajar dengan nama sejumlah tokoh muslim dunia yang lain. Seperti, Presiden Ebrahim Raisi dari Iran, Presiden Samia Suluhu Hassan dari Tanzania dan lain-lain.

Hal tersebut menjadi satu kebanggan tersendiri bagi Indonesia secara umum dan tentu saja bagi Jawa Timur, di mana saat ini Khofifah Indar Parawansa menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur.

Khofifah menyampaikan, bahwa dirinya tidak pernah menyangka bisa mendapatkan capaian ini. Masuk dalam jajaran 500 tokoh muslim paling berpengaruh di dunia.

"Saya tidak pernah berharap, bermimpi dan menyangka bisa masuk dalam daftar The Muslim 500, The World's 500 Most Influential Muslims. Apalagi disandingkan dengan sejumlah tokoh politik dunia seperti Presiden Mesir Abdel Fattah El Sisi, Presiden Iran Ibrahim Raisi atau Perdana Menteri Tunisia Najla Bouden Ramadhane yang kiprahnya jauh melebihi saya," kata Khofifah, Senin (1/11/2021).

Ia mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan padanya. Dan secara khusus Khofifah juga memohon doa agar ia bisa terus istiqomah menjaga amanah dan kepercayaan masyarakat yang telah diberikan padanya.

"Terima kasih atas apresiasinya, dan mohon doakan saya untuk selalu istiqomah menjaga amanah dan kepercayaan masyarakat yang sudah dititipkan kepada saya," pungkas Khofifah.

Sebagaimana diketahui, The Royal Islamic Strategic Studies Centre memiliki ajang penghargaan dan nominasi tahunan bagi tokoh muslim berpengaruh di seluruh dunia. Nominasi dan penghargaan ini cukup bergengsi.

Selain itu, di sisi lain, Direktur Eksekutif IndoStrategic yang juga sekaligus Managing Director Paramadina Public Policy Institute (PPPI), Dr A Khoirul Umam mengatakan bahwa masuknya nama Khofifah dalam The Muslim 500 ini wujud pengakuan terhadap prestasi Khofifah Indar Parawansa dalam peran publiknya di ruang politik dan kebijakan publik.